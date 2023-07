Chaque lundi, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Les cagnottes de F1

Le gagnant d’une course de F1 reçoit un trophée lors de la présentation sur le podium. Y a-t-il une bourse en supplément de la FIA ou bien un quelconque boni de performance de son écurie ? Ou reçoit-il uniquement son salaire selon son contrat avec son écurie ? Stéphane Monarque

Réponse de Katherine Harvey-Pinard

Selon un article d’avril 2023 publié par The Sporting News, la cagnotte totale de la FIA distribuée entre les équipes selon le classement des constructeurs à la fin de la saison actuelle est de 900 millions de dollars. Mais cet argent n’est pas remis aux pilotes directement ; les bonus de performance sont préétablis dans le contrat d’un pilote. Par exemple, le championnat remporté in extremis par Verstappen en 2021 lors de la dernière course de la saison lui aurait rapporté environ 12 millions de dollars additionnels, selon des informations colligées par un média espagnol.

Les capitaines au baseball

PHOTO JOHN JONES, ARCHIVES USA TODAY SPORTS FOURNIE PAR REUTERS Aaron Judge, joueur (et capitaine) des Yankees de New York

Bonjour, j’aimerais savoir pourquoi il n’y a pas de capitaine au sein des équipes dans le baseball professionnel comme dans celles de la LNH. Merci. Cocotte

Réponse de Guillaume Lefrançois

En fait, il y a des capitaines, mais les équipes qui en nomment un sont l’exception plutôt que la règle. En 2023, seulement deux équipes en ont un : les Yankees de New York (Aaron Judge) et les Royals de Kansas City (Salvador Perez). Mais même ces équipes n’en ont pas toujours eu un. Chez les Yankees, la fonction a été abandonnée à la retraite de Derek Jeter, en 2014, jusqu’à ce que Judge soit nommé l’hiver dernier. Les Royals ont eux aussi rétabli ce titre pendant la dernière saison morte, et Perez est leur premier capitaine depuis 2007. Le rôle de capitaine ne vient pas avec des responsabilités précises comme au hockey et est plus honorifique qu’autre chose. Le rôle de capitaine est d’ailleurs évoqué une seule fois dans le livre des règlements, à l’article 4.03, où il est dit qu’un arbitre qui constate une erreur dans l’ordre des frappeurs doit le signaler « au gérant ou au capitaine ».

Les pénalités en prolongation

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Match du Canadien de Montréal contre les Stars de Dallas au Centre Bell

J’ai toujours trouvé illogique et disproportionné de donner une pénalité de deux minutes pour une infraction appelée au cours d’une prolongation de cinq minutes. Y a-t-il un journaliste sportif qui a soulevé cette question auprès des autorités concernées ? Serge Léger

Réponse de Guillaume Lefrançois

De mémoire, j’ignore si la question a été abordée par un journaliste, quelque part dans le monde, dans une entrevue. Sachez cependant que la question a été soulevée dans les réunions des directeurs généraux à quelques reprises. En 2007, les DG avaient recommandé d’instaurer des pénalités d’une minute en prolongation au terme d’une réunion, selon un article de CBC de cette époque. Il était mentionné que la règle devait ensuite être approuvée par le comité de compétition, ce qui n’a visiblement pas été fait. L’idée a de nouveau été évoquée, toujours par les DG, en 2017 et en 2019. Lors de cette dernière occasion, un article de NHL.com a indiqué que l’idée n’avait pas généré « suffisamment d’intérêt ».

Retirer les numéros de Shutt et de Tremblay

PHOTO JOHN TAYLOR, ARCHIVES LA PRESSE Guy Lafleur et Steve Shutt

Avec le nombre de chandails retirés par le Canadien, il y a un joueur qui semble oublié : Steve Shutt. Pourquoi le CH n’a-t-il pas retiré son numéro 22 ? Il a été un compteur prolifique avec Guy Lafleur et Jacques Lemaire. Serge Leduc

Pourquoi ne retire-t-on pas le gilet de Mario Tremblay ? Il a remporté cinq Coupes Stanley et il s’est toujours donné corps et âme pour le Canadien. René Lachance

Réponse de Guillaume Lefrançois

Shutt a effectivement été tout un joueur ; Lafleur et lui sont d’ailleurs les seuls joueurs de l’histoire du Canadien à avoir connu une saison de 60 buts. Mais on note que tous ceux dont le chandail est retiré au Centre Bell répondent à un ou l’autre de ces critères : ils ont été capitaine ou ils ont remporté des trophées individuels. La seule exception est Guy Lapointe, troisième et dernier membre du Big Three à avoir vu son uniforme retiré. Mais Shutt n’a jamais été capitaine et n’a jamais remporté d’honneur individuel. Si le trophée Maurice-Richard avait existé à l’époque, il l’aurait toutefois gagné en 1976-1977, grâce à ses 60 buts. Quant à Mario Tremblay, le retrait de son chandail ouvrirait la porte à de nombreux autres qui ont gagné cinq Coupes Stanley et qui se sont donnés corps et âme !

Osgood au Temple ?

PHOTO CHARLES CHERNEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Niklas Kronwall, défenseur des Red Wings de Detroit, et le gardien Chris Osgood, en octobre 2010

Pourquoi boude-t-on Chris Osgood au Temple de la renommée du hockey ? Il supplante Tom Barrasso dans quatre catégories : victoires, moyenne de buts accordés, pourcentage d’arrêts et blanchissages. Pierre Grisé

Réponse de Guillaume Lefrançois

Sur papier, vous avez raison, mais ces données nécessitent quelques bémols. Barrasso est arrivé dans la LNH en 1983, au cœur de ce qui a été la période la plus offensive de l’histoire de la ligue. En 1984-1985, par exemple, il a terminé la saison avec une moyenne de 2,67, au moment où les équipes marquaient en moyenne 3,89 buts par match ! À l’inverse, Osgood est arrivé en 1993-1994, année où les buts marqués se sont mis à chuter de façon vertigineuse. Ce contexte explique en bonne partie la différence pour la moyenne, l’efficacité et les jeux blancs. Deux autres facteurs militent pour Barrasso comparativement à Osgood : il a remporté des trophées individuels (Vézina et Calder) et il a joué à l’international, participant aux Jeux olympiques, au Championnat du monde, à Coupe Canada et au Mondial junior pour les États-Unis. Osgood n’a aucune statistique avec Équipe Canada. Toutefois, trois gardiens ont été élus en 2023. S’il s’agit d’une nouvelle tendance, Osgood pourrait bien revenir dans les conversations au cours des prochaines années.