Deux victoires en deux matchs sans même laisser une seule manche. Une autre journée au bureau, banale et ordinaire, pour les deux meilleurs duos de volleyball de plage au monde.

Anders Mol et Christian Sorum étaient recouverts de sable après leur deuxième rencontre du jour s’étant conclue par un autre blanchissage, jeudi, lors de la première journée de la phase des groupes du tournoi Elite16 organisé par le Beach Pro Tour au parc Jean-Drapeau. Les deux géants se sont présentés dans la zone mixte réservée aux médias déguisés en Sandman, l’ennemi juré de Peter Parker.

Conclure avec satisfaction est devenu une habitude pour le duo norvégien. Ils sont les favoris depuis presque quatre ans sur le circuit, comme l’a rappelé Sorum, et ils ont participé aux finales de tous les tournois depuis le début de la saison.

« C’est notre constance qui nous permet d’être les meilleurs au monde », précise Mol, en enlevant le sable de ses bras, pour envoyer celui-ci par inadvertance sur un cahier de notes de moins en moins blanc au fur et à mesure de l’entrevue.

Le fait d’être de toutes les finales en 2023 est « une grosse réalisation », raconte l’homme de 26 ans. « On ne l’avait jamais vécu auparavant », poursuit-il.

Même si les deux matchs de jeudi ont semblé routiniers tellement leur domination était sans conteste, « la première manche [du dernier match] a été très difficile », insiste Sorum. Toutefois, le duo a construit sa réputation sur sa capacité à toujours se sortir du pétrin. Un échange n’est jamais terminé tant que le ballon n’a pas touché au sable. Leur combativité a conquis les amateurs montréalais.

C’est dur parfois de jouer une semaine et d’être à l’arrêt pendant un mois en attendant l’autre tournoi. C’est pourquoi il faut trouver du rythme rapidement à chaque tournoi. Anders Mol

Leur épopée québécoise a d’ailleurs commencé à Laval, au royaume des Martin, là où Matte, Petit et St-Louis ont fait les 400 coups. Le fait étant que la belle-sœur de Mol y réside. « C’était vraiment le fun, et surtout là, de jouer près des paddocks de la F1 ! »

Un détour au Colossus ne les a pas empêchés de poursuivre sur leur lancée. S’ils sont à Montréal, c’est pour continuer de jouer en finale, et même plus encore, comme le souligne Sorum : « On a eu une bonne préparation et un bon début de tournoi. Nous, tout ce qu’on souhaite, c’est bien jouer et gagner des tournois. Jusqu’à présent, c’est mission accomplie. »

Toujours en train d’essuyer la neige d’été recouvrant ses avant-bras, Mol refuse de croire que le duo qu’il forme depuis 2016 avec son coéquipier est arrivé au bout de son potentiel. Malgré l’or olympique en 2021, quatre titres en championnats européens et de nombreux podiums sur le Beach Pro Tour, ils ne sont pas rassasiés.

Chaque année, chaque saison, il y a quelque chose à améliorer. On a faim, on est affamé. On veut continuer de régner. On ne veut pas être deuxièmes. C’est aussi un état d’esprit. Anders Mol

Si leurs volontés se concrétisent, les autres duos auront fort à faire pour défaire les deux rois du volleyball de plage masculin.

Il a brièvement été question de Casper Ruud et Viktor Hovland, deux héros norvégiens, et le tout s’est terminé par une poignée de mains franche et costaude, saccageant ainsi la propreté d’une paluche dorénavant abîmée par le sable, la sueur et une once de crème solaire appliquée préalablement.

Après l’entrevue, les amateurs se sont rués sur les deux champions. « On commence à être habitués », souffle Mol en maintenant un sourire figé pendant l’une des trente photos prises en l’espace de quelques minutes.

Chimie et plaisir

PHOTO ANTHONY ANEX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Eduarda Santos Lisboa et Ana Patricia Silva Ramos

Eduarda Santos Lisboa, surnommée simplement « Duda », et sa partenaire Ana Patricia Ramos, ont elle aussi conclu leur première journée de compétition avec un dossier sans tache.

Si les averses et le son du déluge sur les estrades en métal autour du court central ont découragé certains détenteurs de billets en début de journée, le soleil est apparu à l’arrivée des Brésiliennes sur le terrain.

Avec leur sourire, leur spontanéité et leur enthousiasme, pas surprenant que le soleil et la chaleur du sud les aient suivis jusque dans la métropole.

Elles ont joué immédiatement après les Norvégiens. Comme eux, elles n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires, prouvant ainsi pourquoi elles étaient les favorites pour triompher cette semaine.

Leur timidité et leur petite voix entraient en contraste avec toute la fougue et l’agressivité déployées sur le terrain quelques minutes auparavant.

Selon elle, c’est leur chimie qui est au centre de leur succès. « C’est notre union. Mais on veut aussi prioriser le plaisir en plus de donner le meilleur de nous-mêmes et aujourd’hui n’est pas différent », explique Ramos, en s’excusant à la fin de sa phrase à propos de son anglais. Ce sera d’ailleurs le cas tout au long de l’entrevue, après chaque réponse, même si son anglais n’avait rien de gênant. Elle n’a toutefois pu s’empêcher de terminer certaines phrases en portugais.

« Ça vient de notre entrainement », ajoute Duda au sujet de leur complicité.

« On travaille ensemble quotidiennement, c’est sûr que ça crée une proximité. C’est un travail de tous les jours. »

Premières au classement général, les championnes du monde en titre sont sur une séquence de deux triomphes consécutifs.

« Il y a tellement de bonnes équipes. Évidemment, on veut rester numéro un, surtout pour la classification olympique », précise l’athlète de 24 ans. Si le but est de rester au sommet, c’est donc pour assurer leur place aux Jeux de Paris, dans un an.

Normalement, on ne pense pas trop au futur, on y va au jour le jour, tournoi par tournoi, on y va avec notre instinct, mais cette année, c’est différent. Ana Patricia Silva Ramos

Drapeau brésilien sur les épaules, Duda explique pourquoi monter sur la plus haute marche du podium olympique serait autant significatif : « C’est notre rêve. Il y a tellement de bonnes équipes au Brésil, c’est pour ça que maintenir le premier rang est super important. »

Chose certaine, elles peuvent compter sur l’appui indéfectible des partisans brésiliens. Ils étaient des dizaines autour du court central, jeudi après-midi. Ils y étaient tous également, après, autour de l’entrevue. À la fin de celle-ci, les fans se les arrachaient. Duda et Ana Patricia étaient devenues Paul et John le temps d’une séance photo improvisée, mais pour laquelle elles ont pris tout leur temps.