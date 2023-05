Selon moi, ce qui manque le plus à Montréal pour améliorer son étiquette de ville sportive, ce sont des espaces permettant la promotion du sport dans la vie de tous les jours. Il faudrait ajouter quelques équivalents au centre Claude-Robillard et des infrastructures à accès gratuit (pistes d’athlétisme, terrains de baseball, de soccer et de basketball) et faire la promotion du sport au niveau scolaire de manière accrue. Pour aimer assister à des évènements sportifs à un niveau qualifiant une ville de “ville de sports”, il faut que le sport fasse partie de la culture de celle-ci, et pour y arriver il faut participer et assister à des évènements sportifs dès son plus jeune âge.