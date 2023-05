Pamela Ware (CAMO), qui avait mis la main sur la médaille d’argent au tremplin d’un mètre vendredi aux Championnats canadiens disputés à Toronto, a récidivé dimanche en montant cette fois sur la plus haute marche du podium au 3 m, réussissant au passage un record personnel.

« Je me sentais tellement bien aujourd’hui (dimanche). J’ai battu mon record personnel par deux points, alors c’est une journée très excitante », a indiqué Ware après sa victoire.

Ware a obtenu une note de 66,00 à son premier plongeon en finale, ce qui la plaçait au deuxième rang provisoire derrière Mia Vallée (CAMO) à ce moment. La plongeuse de 30 ans a ensuite démontré une constance exemplaire à ses quatre sauts suivants pour devancer Vallée et filer vers la médaille d’or avec 374,55 points.

« J’ai encore de la difficulté avec mon premier plongeon, mais ça s’améliore. Pour le reste, tout a super bien été et je suis vraiment heureuse de mon résultat. »

Cette victoire donne également une énorme dose de confiance à Pamela Ware en prévision des Championnats du monde et des Jeux panaméricains qui se dérouleront dans les prochains mois.

« Cette fin de semaine, il y avait un peu plus de pression comme c’était une étape importante pour les qualifications pour les Championnats du monde notamment. Je ressentais un peu de stress, mais je pense que j’ai bien géré le tout. Je vais prendre une semaine de congé avant de reprendre l’entraînement pour continuer à m’améliorer », a-t-elle ajouté.

Quant à Vallée, elle a finalement pris le deuxième rang de la compétition avec 345,90 points, tout juste devant Aimee Wilson (Calgary) et ses 329,25 points.

Zsombor-Murray champion à la plateforme

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Nathan Zsombor-Murray, le 7 mai dernier

Le Québécois Nathan Zsombor-Murray (PCDC) a été étincelant en finale à la plateforme de 10 m dimanche, accumulant un impressionnant total de 510,50 au terme de ses six plongeons, mettant du même coup la main sur le titre de champion canadien.

L’athlète de 20 ans a mis la barre haute dès son deuxième saut de la finale alors que six des sept juges lui ont octroyé une note parfaite. Il n’a jamais eu à regarder derrière par la suite.

« Je suis très content de mes notes et de mon résultat. Je pense qu’il y a encore place à de l’amélioration. J’aurais peut-être pu faire mieux à mes trois derniers plongeons. Je suis toutefois satisfait de ma performance, c’est de bon augure pour le reste de la saison », a mentionné Zsombor-Murray.

Le Québécois a été accompagné sur le podium par Ciro Mejia de TDA (424,10 points) et Arnaud Corbeil de CAMO (401,35 points), deux jeunes plongeurs qui ont fait tourner bien des têtes lors de la finale.

« Ils m’ont vraiment impressionné ! Arnaud et Ciro sont très solides et ils ont offert une belle performance lors de la finale. Je m’entraîne avec Arnaud et je sais à quel point il est talentueux. Je suis heureux qu’il ait pu le démontrer aujourd’hui », a ajouté Nathan Zsombor-Murray.

Avec une récolte de six médailles durant la fin de semaine, le club CAMO de Montréal a remporté la bannière du meilleur club au classement général.