(Toronto) Bryden Hattie (Boardworks) a fait un important pas vers les Mondiaux de plongeon, vendredi, remportant l’or au tremplin de 3 m aux championnats canadiens.

La Presse Canadienne

Tout au long de la finale, Hattie a bataillé ferme avec le plongeur invité Victor Povzner.

Ce dernier a finalement obtenu une meilleure note finale qu’Hattie. Toutefois, comme Povzner ne plonge pas pour le Canada sur la scène internationale, les deux compétiteurs se sont partagé la médaille d’or et c’est Hattie (430,85 points) qui est reparti avec le titre de champion canadien.

« Je savais ce que je devais faire pour l’emporter, a dit Hattie, un athlète de Victoria. Je voulais être constant lors des qualifications et ensuite, éprouver du plaisir en finale. Je me sentais léger et ç’a énormément aidé. »

Le podium a été complété par l’Albertain Thomas Ciprick (PCDC) et le Québécois Cédric Fofana (CAMO) avec 407,55 et 401,80 points, respectivement.

« J’aurais probablement pu obtenir un meilleur résultat, mais je suis assez satisfait de mes performances, a dit Ciprick. Mes trois premiers plongeons en finale n’ont pas été à la hauteur de mes attentes, mais je suis demeuré calme pour finir en force. »

Hattie s’est rapproché d’une participation aux Championnats du monde de plongeon qui seront disputés du 14 au 22 juillet à Fukuoka, au Japon.

L’équipe canadienne sera officiellement annoncée la semaine prochaine.

Mia Vallée, la conscience tranquille

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mia Vallée

C’est la tête légère que la Québécoise Mia Vallée (CAMO) s’est présentée à la finale au tremplin d’un mètre. La championne en titre de l’évènement voulait monter une fois de plus sur la plus haute marche du podium et elle a pris les grands moyens pour y arriver.

Vallée a mis la barre très haute dès son premier plongeon de la finale où elle a récolté une note de 62,40. Elle était au premier rang provisoire après ce saut et elle y est demeurée tout au long des cinq rondes de la finale, terminant la journée avec un total de 290,60 points.

« Je voulais avoir du plaisir, je me sentais vraiment bien en début de journée. Ce n’était pas aussi bien que ce que j’aurais voulu, mais je suis vraiment contente. Ça faisait quelques mois que je me sentais moins bien, mais cette semaine, tout allait vraiment bien », a-t-elle partagé après sa victoire.

Si Vallée semblait avoir la conscience plus tranquille, c’est en partie parce qu’elle a terminé sa session à l’Université de Miami où elle étudie en biologie marine. La Québécoise avoue qu’elle se sent beaucoup plus reposée que dans les dernières semaines.

« Honnêtement, c’est incroyable la différence que ça fait. La semaine dernière, c’était ma première semaine après ma graduation où je n’avais pas de travaux à faire et je me sentais vraiment mieux à l’entraînement. C’est plus facile lorsque je sais que je n’ai qu’à me concentrer sur le plongeon », a expliqué Vallée.

La Québécoise a été accompagnée sur le podium par sa coéquipière en synchronisé Pamela Ware (CAMO) et par l’Albertaine Aimee Wilson (Calgary). Elles ont obtenu des notes totales de 283,35 et 263,95.