Dès son premier plongeon en qualification, Caeli McKay (PCDC) a épaté la galerie aux Championnats canadiens disputés à Toronto, en Ontario.

McKay a poursuivi sur sa lancée tout au long de la journée samedi où elle est devenue championne canadienne à la plateforme de 10 m.

« Je suis très heureuse de manière générale. J’ai été constante et j’ai été chercher de très bonnes notes. J’ai presque réussi un record personnel en finale. J’ai fait une petite erreur sur un saut, mais je ne peux pas me plaindre, je suis vraiment contente », a commenté McKay quelques instants après sa victoire.

C’est grâce à son total de 374,50 points que McKay a pu monter sur la plus haute marche du podium. Elle a au passage obtenu des notes de 80,00 et 84,80 à ses troisième et cinquième plongeons, les deux pointages les plus élevés de la journée.

Avec cette victoire, McKay a fait un pas de plus vers les Championnats du monde qui se dérouleront du 14 au 22 juillet à Fukuoka, au Japon.

Je suis très excitée pour les Championnats du monde, je dois encore travailler sur quelques petits aspects de mes plongeons, mais ça me met certainement en confiance. Avec les Jeux olympiques qui arrivent aussi à grands pas, je sens le niveau de nervosité monter, mais je veux y aller une compétition à la fois et tout se passera bien. Caeli McKay

La Britanno-Colombienne Celina Toth (Boardworks) et l’Ontarienne Elaena Dick (SDC) ont complété le podium avec leur pointage respectif de 302,95 et 299,80.

Hattie et Povzner toujours au sommet

Comme ce fut le cas la veille au tremplin de 3 m, Bryden Hattie (Boardworks) et Victor Povzner (Optimal) ont partagé la plus haute marche du podium samedi lors de la finale au 1 m.

Même s’il a terminé au premier rang du classement final avec un total de 412,65 points, Povzner n’a pas mis la main sur le titre de champion national puisqu’il ne représente pas le pays sur la scène internationale. L’honneur est alors revenu à Bryden Hattie (408,45 points).

Malgré des qualifications difficiles en début de journée, Hattie a été en mesure de rebondir en finale pour aller chercher son deuxième titre de champion canadien en autant de jours.

« Je ne sais pas ce qui se passait ce matin (samedi), mais ça semblait difficile pour tout le monde. Je pense que nous étions encore tous épuisés de la journée d’hier. Heureusement, en finale, le niveau est revenu à la normale », a commenté Hattie.

« Je suis très heureux de ma fin de semaine, j’ai fait preuve de constance et j’ai réussi à être 100 % concentré sur mes plongeons. C’est très bon pour ma confiance », a-t-il ajouté.

De son côté, Victor Povzner s’est aussi dit extrêmement satisfait de sa prestation en finale, lui qui a notamment obtenu un pointage 77,55 à son deuxième plongeon, la plus haute note de cette finale.

« En préliminaire, je veux jouer de prudence et j’espère seulement me qualifier pour la finale. Ensuite, je sais que tout est possible. Je me suis amusé et j’ai éprouvé du plaisir, ça s’est transposé dans mes résultats. J’adore le tremplin d’un mètre, ç’a toujours été mon préféré », a mentionné Povzner.

Bjorn Markentin (SCDC) a terminé sur la deuxième marche du podium avec une note totale de 379,30, alors que la médaille de bronze est revenue à Thomas Ciprik (PCDC) et ses 371,15 points.

Les Championnats canadiens se concluront dimanche à Toronto avec les finales au 3 m féminin ainsi qu’au 10 m masculin.