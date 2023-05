(Tampere) Jack Quinn et Adam Fantilli ont touché la cible en première moitié de troisième période et le Canada s’est qualifié à la finale du Championnat du monde de hockey sur glace grâce à une victoire de 4-2 contre la Lettonie, samedi après-midi.

La Presse Canadienne

En grande finale, dimanche, la formation canadienne livrera bataille à l’Allemagne, qui a surpris les États-Unis 4-3, en prolongation, grâce à un but de Frederik Tiffels, son deuxième du match, avec 2 : 28 à jouer à la période supplémentaire.

Marcel Nöbels avait forcé la prolongation en déjouant le portier américain Casey DeSmith avec 1 : 23 à écouler au temps réglementaire. Les Allemands avaient aussi effacé un déficit de deux buts en première période.

PHOTO PAVEL GOLOVKIN, ASSOCIATED PRESS Adam Fantilli (91) célébrant son but qui a procuré la victoire au Canada.

Comme l’Allemagne, le Canada a dû venir de l’arrière pour arracher la victoire.

Quinn a d’abord permis à la troupe de l’entraîneur-chef André Tourigny de porter le score 2-2 après seulement 45 secondes d’écoulées au troisième vingt.

Fantilli, que de nombreux observateurs classent au deuxième rang parmi les espoirs du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, a donné l’avance au Canada pour la première fois du match, quelque huit minutes plus tard.

Après avoir reçu une passe de Milan Lucic près de la ligne bleue adverse, Fantilli s’est présenté devant le défenseur Ralfs Freibergs, l’a déséquilibré à l’aide d’une belle feinte avant de déjouer le gardien Arturs Silovs d’un tir des poignets du côté de la mitaine.

Justin Barron, un défenseur du Canadien de Montréal, a également obtenu une mention d’aide sur le but de Fantilli.

PHOTO PAVEL GOLOVKIN, ASSOCIATED PRESS Samuel Blais (79) a marqué le but créant l’égalité 1-1 en deuxième période.

« C’était un moment spécial pour moi. J’ai passé mon enfance à regarder jouer Milan Lucic ; alors de marquer sur une passe venant de lui — et quelle passe ! C’était super ! », s’est exclamé Fantilli.

« D’inscrire un but important qui nous permet d’atteindre la finale, c’est incroyable », a renchéri le jeune ontarien. « On serait tous bien heureux de repartir d’ici avec une médaille d’or au cou. On est venus ici pour représenter fièrement notre pays, alors il n’y aurait pas mieux comme scénario. Espérons que ça se concrétisera demain. »

Samuel Blais, en deuxième période, et Scott Laughton dans un filet désert pendant la dernière minute du troisième vingt, ont inscrit les autres buts du Canada.

Dans Locmelis, en première période, et Rudolfs Balcers, 66 secondes après le filet de Blais, ont déjoué le gardien du Canadien de Montréal Samuel Montembeault, qui a fait face à 22 tirs.

À l’autre extrémité, Silovs a réalisé 35 arrêts, dont 15 lors de la deuxième période.

« Les Lettons jouent avec du cœur au ventre et beaucoup de robustesse. Ils ont connu un fort match aujourd’hui. Pour notre part, nous sommes restés concentrés, et il a fallu faire preuve de caractère après leur premier but. Les gars ont fait du bon travail », a analysé Tourigny.

« Quinn a marqué un but extrêmement important, et que dire de celui de Fantilli », a ajouté l’entraîneur-chef du Canada. « Un jeu dont on se souviendra longtemps, c’est certain. Je n’ai vu aucun signe de panique sur notre banc, et tous les joueurs se sont donnés à fond. »

Du coup, le Canada participera à la grande finale pour une quatrième édition consécutive.

En 2019, 2021 et 2022, la formation canadienne a chaque fois affronté la Finlande en grande finale, méritant l’or en 2021. Cette fois-ci, ses adversaires seront l’Allemagne, qui a battu les États-Unis, samedi, après avoir vaincu la Suisse 3-1 en quarts de finale jeudi.

En 2020, la compétition avait été annulée à cause de la COVID-19.

La Lettonie jouera pour la médaille de bronze dimanche face aux Américains. Dans son histoire, la Lettonie n’avait jamais fait mieux qu’une septième place au Championnat du monde avant 2023.