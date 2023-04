MLB

Les Cardinals battent les Blue Jays 4-1

(Saint-Louis) Jack Flaherty a survécu à un sommet personnel de sept buts sur balles et à un frappeur atteint en ne donnant aucun coup sûr pendant cinq manches et les Cardinals de St. Louis ont marqué trois points non mérités en troisième manche pour l’emporter 4-1 contre les Blue Jays de Toronto, samedi.