Il a fallu quelques longueurs avant que John Atkinson se rende compte que le 400 mètres nage libre de Summer McIntosh aux essais canadiens pourrait être assez unique.

La Presse Canadienne

La jeune fille de 16 ans, originaire de Toronto, a poursuivi son ascension rapide vers les plus hauts sommets de la natation mardi soir en établissant un record du monde sur cette distance avec un temps de 3 min 56, 08 s.

« J’étais assis dans ma petite zone réservée et après les premiers 50 mètres, je me suis dit “ Oh, OK ”, a expliqué Atkinson, directeur de la haute performance de Natation Canada et entraîneur national, lors d’une visioconférence, mercredi.

« Et puis elle tourne à 56 secondes, on se dit “ Oh, d’accord ”. Puis il y a des longueurs à 29 secondes et j’ai demandé à quelqu’un avec moi, mais quels sont les temps du record du monde ? Quels sont-ils ? Va me les trouver ! »

Le temps de McIntosh a finalement éclipsé le record mondial de 3 min 56, 40 s établi l’année dernière par l’Australienne Ariarne Titmus.

Je ne me concentre pas vraiment sur les records, mais il est évident que c’est le rêve de tout athlète d’obtenir un record du monde ou de réaliser quelque chose comme ça, a déclaré McIntosh mercredi. Quand c’est arrivé, j’étais… je pense que je suis encore sous le choc. Summer McIntosh

« C’était un moment incroyable à partager avec tous les Canadiens dans les tribunes et avec un grand nombre de membres de ma famille et d’amis qui étaient sur le bord de la piscine dans les tribunes. »

Atkinson a admis qu’il a senti que le record allait tomber lorsque McIntosh a atteint la marque des 250 mètres.

« Je me suis dit : “ C’est en train d’arriver ”, vous savez ? “ C’est en train d’arriver, c’est en train d’arriver maintenant ” », a-t-il expliqué.

« Je me tenais debout, j’agitais les bras et j’avais l’air plutôt ridicule à la fin, mais ça ne me dérangeait pas. »

Il s’agit du premier record du monde en grand bassin établi par un Canadien depuis celui de Kylie Masse au 100 dos lors des Championnats du monde de 2017 à Budapest, et le premier établi par un Canadien aux essais depuis la marque du 50 m brasse d’Amanda Reason (30,23 s) lors de la compétition de 2009 à Montréal.

McIntosh a connu un succès fulgurant depuis qu’elle s’est fait remarquer au niveau national en terminant 4e au 400 libre, à l’âge de 14 ans, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Elle a remporté quatre médailles (deux d’or, une d’argent, une de bronze) aux Championnats du monde de Budapest l’année dernière ; six médailles (deux d’or, trois d’argent, une de bronze) aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, en Angleterre ; et trois médailles (une d’or, deux d’argent) aux Championnats du monde en petit bassin de 2021 à Abu Dhabi.

McIntosh est de retour dans sa ville natale après avoir récemment déménagé en Floride pour s’entraîner avec les Sarasota Sharks sous la direction de Brent Arckey.

« C’est un changement par rapport à Toronto, car c’est ici que je vis et que je vivrai toujours », a-t-elle déclaré.

« Mais je pense que tous ceux qui me soutiennent et m’entourent ont fait un excellent travail pour que je puisse gérer cela.

« Je dois tout à ma famille et à mes amis, mais surtout à ma mère, à mon père et à ma sœur. Ils ont tant fait pour que je puisse vivre en Floride à plein temps, et je leur en suis très reconnaissante. »

Les épreuves de natation canadiennes, qui ont débuté mardi, ont pour but de sélectionner les athlètes qui participeront aux Championnats du monde et aux Jeux panaméricains plus tard dans l’année.