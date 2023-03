Summer McIntosh a presque battu un autre record du monde — et a par la même occasion établi un record du monde junior et un record national lors des essais de natation canadiens.

La Presse Canadienne

La Torontoise de 16 ans a battu les records avec un temps de 2 min 6,89 s pour remporter l’épreuve féminine du 200 mètres quatre nages individuel, jeudi. Ce temps est le quatrième plus rapide de l’histoire de cette épreuve, la Hongroise Katinka Hosszu détenant le record du monde avec 2 min 6,12 s depuis 2015.

McIntosh a établi ses précédents records du monde junior et national lors des Pro Swim Series au début du mois avec un temps de 2 min 8,08 s. Elle avait déjà battu le record du monde du 400 nage libre mardi.

« Non, pas du tout », a déclaré McIntosh, lorsqu’on lui a demandé si elle pensait s’attaquer à la marque mondiale jeudi. « Je ne me suis jamais vraiment concentrée sur les records. »

« C’est bien de savoir que je m’en approche. Mais tant que je continue à m’améliorer, techniquement et en termes de temps, c’est ce qui est vraiment important pour moi. Je pense que le 200 QNI est une course où j’ai encore beaucoup à apprendre parce que je n’ai pas beaucoup d’expérience de la course au niveau mondial. »

Sydney Pickrem a également atteint la norme de qualification, arrêtant le chronomètre à 2 min 8,61 s pour un record personnel et une deuxième place.

Les essais, auxquels participent 623 athlètes de 148 clubs à travers le pays, sont une épreuve de sélection pour les Championnats du monde qui auront lieu du 14 au 30 juillet au Japon, les Championnats du monde de paranatation qui auront lieu du 31 juillet au 6 août à Manchester, en Angleterre, ainsi que les Championnats du monde juniors à Netanya, en Israël, et les Jeux panaméricains à Santiago, au Chili, plus tard dans l’année.

Josh Liendo a nagé le temps le plus rapide au monde cette saison dans l’épreuve masculine du 50 m libre, arrêtant le chronomètre à 21,80 secondes. Le natif de Markham, en Ontario, avait fait de même mercredi dans l’épreuve du 100 m papillon.

« J’essaie simplement d’aller vite. Je veux dire, c’est à peu près à cela que ça se résume, a dit Liendo, qui a établi le record canadien de 21,61 aux Championnats du monde de 2022, où il a terminé cinquième. Je ne fais que courir et me préparer pour l’été. Je me sens bien et rapide. »

Maggie Mac Neil, de London, en Ontario, a aussi atteint la norme de World Aquatics dans le 50 m libre féminin, gagnant la finale en 24,79, retranchant près d’une demi-seconde de son record précédent de 25,21.

« L’objectif était sans aucun doute de passer sous la barre des 25 ce soir et j’en suis très heureuse, a déclaré la jeune femme de 23 ans. Le 50 libre est toujours une épreuve amusante pour moi. Je suis vraiment heureuse de voir ce temps. »

Également, Finlay Knox, d’Okotoks, en Alberta, a battu son record national dans le 200 QNI masculin avec un temps gagnant de 1 min 57,26 s.