À moins de 500 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey représentent toujours les principaux espoirs de la natation québécoise.

Les deux coéquipières du club CAMO tenteront de se qualifier pour les Championnats du monde de Fukuoka, en juillet, dans le cadre des Essais canadiens de natation Bell présentés à Toronto de mardi à dimanche.

Savard vise une sélection au 100 m papillon et Harvey, au 200 m quatre nages individuel. Une place dans le relais 4 x 200 m est également réaliste pour celles qui avaient contribué à la médaille de bronze canadienne aux derniers Mondiaux en nageant en préliminaires (voir encadré).

Depuis 2010 et sa participation aux Championnats panpacifiques à l’âge de 16 ans, Savard n’a jamais raté une nomination dans l’équipe canadienne. La Montréalaise de 29 ans souhaite évidemment poursuivre cette séquence jusqu’en 2024.

J’aimerais être la première nageuse canadienne à faire quatre Jeux olympiques. Ce serait cool, hein ! Katerine Savard

Le nouveau retraité Brent Hayden est le seul nageur masculin canadien qui a pris part à quatre Jeux, en 2004, 2008, 2012 et, après sept ans hors de l’eau, 2021.

« C’est mon petit rêve, ma petite médaille à moi », a confié Savard, qui a remporté le bronze du 4 x 200 m libre à Rio en 2016. « Il arrivera ce qui arrivera, bien sûr, mais je m’entraîne pour ça. »

Après une dernière année très chargée, marquée par sa participation aux Mondiaux en grand bassin, aux Jeux du Commonwealth, à la Coupe du monde de Toronto et aux Championnats du monde en 25 m disputés en décembre en Australie, Savard a accusé le coup au début de l’année.

« Depuis Noël, ça a été un peu plus dur côté santé », a-t-elle dévoilé, avant de préciser : « J’avais quelques carences. Physiquement, je n’étais pas hyper bien. Ça a été des périodes plus difficiles. J’ai beaucoup de fatigue. Mais là, ça va mieux et j’en suis très contente. »

La native de Pont-Rouge s’est limitée à trois compétitions durant l’hiver. « Je ne savais pas vraiment où j’en étais. Je n’étais donc pas certaine de vouloir vraiment compétitionner avant les Essais. Finalement, j’en ai fait quelques-unes et ça allait de mieux en mieux. »

Avec son entraîneur, Greg Arkhurst, elle a procédé à quelques changements, se concentrant davantage sur le volume en aérobie.

« Pendant une période, je n’étais pas très rapide. Mais c’est ça l’entraînement, ça fait partie de notre job ! On s’ajuste. J’ai compris dans les dernières années qu’il ne fallait pas se comparer aux années précédentes. »

Tellement de choses peuvent varier que ce ne sera jamais pareil d’une année à l’autre. Katerine Savard

Au Pro Swim Series de Fort Lauderdale, au début du mois, elle a gagné l’argent au 100 m papillon et le bronze au 50 m papillon. Elle ne s’est pas approchée de ses meilleurs chronos, mais elle retient le positif.

« J’ai déjà fait des temps plus vites à ce temps-ci de l’année et ça m’a stressée un peu. Mais il faut avoir de la perspective. On a fait de très bonnes choses à l’entraînement ces derniers jours. Ça commence à se replacer. On essaie de se baser sur ça et de bâtir la confiance. »

Classée deuxième derrière l’ex-championne mondiale Maggie Mac Neil, Savard devra tenir à distance la Torontoise Rebecca Smith et la jeune Ella Jansen, qu’elle a devancée en Floride. Elle préfère penser à ses propres performances.

« Même à mon âge, avec toute l’expérience que j’ai, on est notre plus grand ennemi, hein. Mentalement, c’est de rester concentré sur nous. »

« La petite étincelle »

Six ans plus jeune, Mary-Sophie Harvey a néanmoins un vaste bagage en natation internationale. Le 200 m QNI sera sa principale cible, mais elle tentera également sa chance au 100 m, 200 m, 100 m papillon et 200 m brasse.

« Ça va vraiment bien ces temps-ci, s’est-elle enthousiasmée. Ça a pris un peu plus de temps que j’aurais aimé pour revenir à un niveau compétitif, mais j’ai retrouvé la petite étincelle que j’avais un peu perdue, le dernier morceau du puzzle. »

L’athlète originaire de Trois-Rivières a également trouvé ses repères dans les eaux du centre aquatique du Swimming Hall of Fame de Fort Lauderdale.

PHOTO MICHAEL P. HALL, FOURNIE PAR NATATION CANADA Mary-Sophie Harvey

Après un record personnel au 100 m brasse, elle s’est approchée de son sommet au 100 m crawl quelques minutes plus tard. Déçue de son 200 m, elle a rebondi au 200 QNI.

« Après une course qui n’est pas très bonne, on se remet souvent en question, a souligné la finaliste des derniers Mondiaux de Budapest. C’était important de me montrer que ce n’était pas la façon dont je m’étais entraînée. Le lendemain, je suis montée sur le bloc et je me suis surprise avec mon temps. C’est mission accomplie. Je ne pouvais pas demander mieux pour la préparation. »

Le 100 m papillon et le 200 m brasse sont à l’horaire pour Savard et Harvey dès la première journée, mardi.

Les Essais sont une compétition de sélection pour les Championnats World Aquatics (ex-FINA) de Fukuoka (du 14 au 30 juillet), les Championnats du monde de paranatation de Manchester (du 31 juillet au 6 août), les Championnats du monde juniors en Israël (du 4 au 9 septembre) et les Jeux panaméricains de Santiago (du 23 octobre au 5 novembre). Les épreuves sont diffusées en intégralité sur le site internet de CBC Sports.