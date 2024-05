Le CS Saint-Laurent a brillamment tenu tête au Toronto FC pendant plus d’une mi-temps, au Complexe Claude-Robillard, mercredi soir. Il s’est finalement incliné 3-0, au terme d’une performance plus qu’honorable, sous la pluie, devant 6482 partisans qui ont même sorti fumigènes et pétards pour l’occasion.

L’ambiance était spéciale. Et le moment s’y prêtait.

On parle ici d’un club semi-pro contre une formation de la MLS. De joueurs qui s’entraînent quatre fois par semaine, certains avec deux emplois en plus, contre des vedettes internationales. Loïc Kwemi contre Matty Longstaff, un ancien de Newcastle, en Premier League. Ousama Boughanmi contre Jonathan Osorio, pilier de la sélection canadienne. Le gardien Kosta Maniatis face à Federico Bernardeschi, joueur désigné et ancien de l’Italie.

Malgré tout, St-Lo a rapidement démontré qu’il n’était pas là pour se faire marcher sur les pieds. Oui, John Herdman a sorti son équipe B. Seuls Longstaff et Osorio, sur la formation partante, sont des titulaires en MLS.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’entraîneur-chef du CS Saint-Laurent, Nick Razzaghi

La première chance de marquer est justement venue de l’international canadien. Son tir, sur un retour, a été bloqué sur la ligne de but par le défenseur Nathan Goulet.

Sinon, les deux équipes ont eu leurs occasions en première mi-temps. Celles des locaux ont fait se lever ses partisans. Ousama Boughanmi, le puissant milieu de terrain de St-Laurent, a démontré son savoir-faire. Et surtout, que malgré ses 34 ans, il aurait le profil d’un vrai de vrai joueur professionnel.

Au fil de match, en revanche, les favoris de la foule ont manqué d’opportunisme. Des chances, ils en ont eues, mais les ballons n’ont que très peu trouvé le cadre.

Le gratin québécois au CCR

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un partisan allumant des fusées éclairantes lors du match.

La soirée avait tous les ingrédients pour être folklorique. Déjà, une heure avant le match, on en a eu un avant-goût en mettant le pied au mythique restaurant d’Ahuntsic La Patate Rouge. On y a rencontré plusieurs confrères des médias, ainsi que la sympathique Justine Longpré, capo du groupe de supporters 1642MTL.

On arrive sur la galerie de presse du CCR. Qui ne croise-t-on pas ? Les anciens entraîneurs-chefs de l’Impact, Valerio Gazzola et John Limniatis, dans une loge. Non, ils n’avaient pas envie de commenter la situation chez le CF Montréal. Oui, ils se sont réjouis de cette belle soirée pour le soccer montréalais, québécois et canadien.

À la mi-temps, on se rend compte que tout le gratin du soccer québécois est venu assister à cette rencontre historique. Mauro Biello et ses deux fils, Gabriele et Alessandro. Vassili Cremanzidis. Olivier Renard. Comme vous l’avez lu dans nos pages, il leur est impossible de parler publiquement de leur statut avec le CFM. Mais leur plaisir d’assister à cette rencontre était bel et bien là, on vous l’assure.

Le rouleau compresseur s’impose

On retourne à notre siège sur la galerie de presse. Malheureusement, on ne peut s’asseoir. Les jeunes ados surexcités devant nous resteront debout tout au long de la deuxième mi-temps. Les lignes que vous lisez ont été écrites dans ces circonstances.

Au retour des vestiaires, le TFC pèse le pied sur l’accélérateur. À la 50e, Longstaff dégaine dans la surface, et fait 1-0. On sent cette ouverture du score logique, et la réaction de la foule le confirme. Quand même, 1-0 ce n’est pas catastrophique, non ?

Le match se joue plutôt huit minutes plus tard. Après une action que la foule et les joueurs de St-Lo estiment leur valoir un penalty, TFC s’empare du ballon en contre-attaque, Deandre Kerr se défait d’un défenseur, et envoie le ballon de la surface dans le filet. 2-0.

Comme si ce n’était pas assez, le gros canon qu’est Federico Bernardeschi entre en jeu à la 65e. À la 76e, son coup franc en lob surprend tout le monde, y compris le gardien Maniatis, et va se loger dans le filet. 3-0.

Une défaite est une défaite. Et si la tâche était déjà titanesque en ce mercredi, elle le sera exponentiellement plus mardi prochain, au BMO Field de Toronto.