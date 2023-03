Pour vos prochaines questions, c’est ici :

Le botté d’envoi… pourquoi ?

Le dernier Super Bowl était excitant au possible. Cependant, je ne comprends pas pourquoi la NFL ne se penche pas sur une facette du jeu qui est devenue depuis quelques années complètement inutile. Je parle ici du botté d’envoi, lequel, de mémoire d’homme, empêche tout retour, le ballon se retrouvant toujours loin dans la zone des buts. Reprise du jeu à la ligne de 25 verges ! Suggestions : il n’y a plus de botté d’envoi, on place le ballon à la ligne de 25 verges et c’est 1er et 10. Ou, on recule de plusieurs verges l’endroit où le botté doit être effectué et là, on rejoint les autres facettes du jeu avec des retours électrisants, tel que celui vu au Super Bowl. Qu’en pensez-vous ?

Raymond Gagnon

Réponse de Nicholas Richard

Effectivement, la situation entourant les retours de bottés d’envoi pollue le spectacle. Vous avez raison, dorénavant, il est presque certain que les botteurs expulseront le ballon dans la zone de but adverse, sans qu’il y ait de retour. Cette manière de faire peut sembler être une perte de temps. Toutefois, lorsque la NFL a décidé d’avancer le positionnement du ballon, ou de donner moins d’élan aux joueurs défensifs sur les retours de bottés, c’était dans le but de limiter les risques de blessures. Selon la ligue, les joueurs ont cinq fois plus de risque d’être victimes de commotions cérébrales en situation de retour de botté que lors d’un jeu normal. D’ailleurs, huit ans après l’instauration du nouveau règlement, le nombre de retours de bottés avait diminué de 62 %. Il est vrai que ça pourrit un peu le spectacle, mais la santé et la sécurité des joueurs prévalent pour la NFL. Cela étant dit, des ligues dans le football amateur canadien ont décidé de donner le choix aux équipes de tenter un retour ou de reprendre automatiquement à une certaine distance dans leur zone, ce qui pourrait être une option à envisager pour la NFL.

Question de placements

PHOTO BRENDAN MCDERMID, ARCHIVES REUTERS Jake Elliott, des Eagles de Philadelphie, fait un placement lors du dernier Super Bowl.

Les botteurs exécutent toujours leur placement 7 verges derrière la ligne de mêlée. Ne pourraient-ils pas se reculer davantage et botter de plus loin (par exemple de 12 verges derrière le joueur de centre faisant la remise) afin de s’avantager quand ils sont trop près de la ligne des buts ? Merci de votre éclairage.

Éric Lafontaine

Réponse de Nicholas Richard

En fait, l’équipe ne peut pas décider de la distance verticale de la position du ballon pour un converti, mais pourrait, si elle le voulait, déplacer le ballon de manière latérale. Toutefois, les probabilités de réussite sont beaucoup plus élevées si le ballon reste au centre. Voici ce que le règlement de la section 3 sur les points marqués du livre des règlements de la NFL stipule : « Après avoir inscrit un touché, l’équipe peut placer le ballon n’importe où sur ou entre les lignes limitant le terrain, à 15 verges de la ligne des buts adverse pour un botté, ou à 2 verges de la ligne des buts adverse pour un jeu par la passe par la course. »

Hymne national

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Alexandre Sylvestre

J’aimerais savoir qui choisit la personne qui interprète l’hymne national au Centre Bell.

Manon

Réponse de Katherine Harvey-Pinard

Selon ce que m’indique le Canadien, c’est le service de production des matchs qui se charge de trouver le chanteur ou la chanteuse pour l’hymne national. L’organisation compte sur trois habitués, soit Alexandre Sylvestre, Brittany Kennell et Cherylyn Toca, à qui sont attribués des matchs selon leur horaire respectif. Autrement, le Tricolore invite parfois des chanteurs pour des occasions spéciales, comme c’était le cas le 14 février pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs. Dans ce cas, les chanteurs passent des auditions.

Au-dessus du plafond

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La LNH a la liberté de sanctionner une équipe qui tente de contourner les règles, comme elle l’a fait en 2010 avec les Devils du New Jersey, qui venaient d’accorder un contrat de 17 ans à Ilya Kovalchuk, qui avait alors 27 ans.

Dans la LNH, que se passe-t-il si les contrats en cours dans une équipe dépassent le plafond salarial ? L’équipe est-elle mise à l’amende ? La transaction/signature du contrat qui mènerait au dépassement est-elle bloquée par la Ligue ?

Côme Fiorucci

Réponse de Guillaume Lefrançois

Votre hypothèse est la bonne. La LNH est dotée d’un registrariat (« Central Registry ») par où tous les mouvements de personnel doivent passer, que ce soit un rappel, un contrat ou une transaction. C’est cette instance qui va donc signaler la faute et qui va demander à l’équipe de se conformer au plafond salarial. La LNH a tout de même la liberté de sanctionner une équipe qui tente de contourner les règles, comme elle l’a fait en 2010 avec les Devils du New Jersey, qui venaient d’accorder un contrat de 17 ans à Ilya Kovalchuk, qui avait alors 27 ans. À l’origine, les Devils avaient écopé d’une amende de 3 millions de dollars et perdu un choix de 1er tour. L’amende avait ensuite été réduite de moitié et les Devils n’ont pas perdu de choix de 1er tour, mais ont dû repêcher au 30e rang en 2014, même si, selon le classement, ils auraient dû obtenir le 11e choix.