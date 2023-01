PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Encore une impressionnante collecte de courrier pour Le Club. Quelques réponses pour vous, dont celle sur les multiples de 5 au football que nous avons reçue à plusieurs reprises.

Le plafond salarial de la NFL

Prenons par exemple le salaire de Jimmy Garoppolo, autour de 7 millions, mais il peut empocher des bonis pour un autre 7 millions. Qu’est-ce qui est comptabilisé pour le plafond salarial ? En début de saison, toute équipe aspirant aux grands honneurs aura une masse salariale près du maximum. Donc les bonis seront en plus des salaires !

JR Lecavalier

Réponse de Nicholas Richard :

En réalité, le boni d’un joueur est réparti sur le nombre d’années que dure son contrat. Dans le cas de Jimmy Garoppolo, comme il s’est entendu sur les modalités d’un contrat d’une seule saison, il est plus difficile de le prendre comme exemple pour notre démonstration. Sauf que même si Jimmy G avait 6,5 de ses 7 millions de dollars garantis sur son contrat, il touche cette année un salaire d’un peu plus de 12,6 millions de dollars grâce à ses bonis. Aux fins de l’explication, prenons l’exemple de Dak Prescott. Le quart des Cowboys a signé une entente de quatre ans et 160 millions, dont 66 millions en option. Si bien que pour s’alléger un peu des nombreux bonis, les Cowboys peuvent redistribuer des parts de ces 66 millions sur une période de quatre ans, au lieu de donner tout cet argent d’un coup. Néanmoins, les bonis font aussi partie de la masse salariale.

Les multiples de 5

Pourquoi le total des verges de pénalité au football n’est-il pas un multiple de 5, alors que toutes les pénalités sont de 5, 10 ou 15 verges ? Merci et bonne journée !

Dany Joseph

Réponse de Guillaume Lefrançois :

C’est notamment parce que les pénalités pour obstruction contre le receveur sont appliquées là où la passe a été lancée, donc peuvent être de n’importe quelle distance, même si ce n’est pas un multiple de 5. De plus, quand cette faute est commise dans la zone des buts, le ballon est placé à la ligne de 1. Donc si la passe a été lancée depuis la ligne de 10, ce sera comptabilisé comme une pénalité de neuf verges.

L’argent au tableau

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Ryan White, avec le Canadien en 2013

Quand un joueur joue contre son ancienne équipe, on dit qu’il met de l’argent au tableau. Qui ramasse le magot ? Le joueur avec le but gagnant, le gardien s’il fait un blanchissage, l’étoile du match choisie par le joueur en question ?

Serge

Souvent, quand un joueur de hockey est échangé, quand il revient jouer contre son ancienne équipe, on dit qu’il a mis un gros montant sur le tableau. J’aimerais savoir quel est ce montant.

Pierre Lepage

Réponse de Guillaume Lefrançois :

L’argent va en fait dans une cagnotte que l’équipe amasse en cours de saison. Cette cagnotte va servir à financer une fête d’équipe, par exemple. « S’il n’y a pas d’occasion de fêter, la somme est divisée pour acheter des cadeaux aux membres du personnel, ajoute l’ancien du Canadien et coanimateur de La poche bleue Maxim Lapierre. Ça peut aussi servir à faire un don à un organisme. » Quant à la somme en question, c’est propre à chaque joueur. En 2013, Ryan White avait inscrit la somme de 500 $ au tableau à son retour au jeu après avoir été laissé de côté quelques matchs par Michel Therrien. Mais White était un joueur de soutien qui venait tout juste de s’établir dans la LNH. Il peut arriver que la somme soit dans les cinq chiffres.

Shane Wright dans la Ligue américaine

PHOTO RON WARD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Shane Wright au Championnat du monde junior 2023

J’ai lu que Shane Wright a été envoyé dans la Ligue américaine sous prétexte de « remise en forme ». Les joueurs canadiens de cet âge doivent normalement être retournés à leur équipe junior si on ne les garde pas dans la LNH. Wright a-t-il subi une blessure quelconque ou s’agit-il d’une remise en forme parce qu’il avait peu joué depuis le début de saison ? Et quel est le maximum de matchs qu’un joueur canadien d’âge junior peut jouer dans la Ligue américaine ? Existe-t-il un maximum de fois qu’il peut y être envoyé pour remise en forme ?

Donald St-Pierre

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Wright a été cédé à Coachella parce qu’il avait peu joué. Théoriquement, le Kraken n’a effectivement pas le droit de le renvoyer à temps plein dans la Ligue américaine, mais un renvoi aux fins de remise en forme demeure possible. Ce type de renvoi est admis si le joueur a été laissé de côté lors de cinq matchs de suite. Le renvoi est d’une durée maximale de 14 jours. La convention collective prévoit que le commissaire peut « enquêter sur les circonstances » de tout renvoi du genre, ce qui laisse croire qu’une équipe qui tenterait de céder un joueur pour la deuxième fois aurait droit à un appel du commissaire.