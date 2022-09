L’Esplanade du Parc olympique sera le théâtre d’une clinique de skateboard, samedi, qui permettra aux jeunes de profiter des conseils de plusieurs professionnels, dans le cadre du Dime Glory Challenge.

Nicholas Richard La Presse

La journée sera une occasion en or pour les jeunes passionnés et les plus néophytes de côtoyer certains des meilleurs dans le domaine. D’abord, l’activité sera réservée aux jeunes des organismes communautaires JM Court et Tyndale St-Georges de 10 à 11 h. Puis, pour l’heure suivante, le site sera ouvert à tous. La compagnie Vans offrira même du matériel à ceux et celles qui en seront à une première expérience. L’olympienne Annie Guglia sera notamment de la partie.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’olympienne Annie Guglia

« Le skateboard a été très important tout au long de ma vie. Il m’a permis de grandir et de vivre beaucoup de belles expériences. Ce sera un plaisir pour moi d’initier ces jeunes et de leur faire réaliser qu’eux aussi peuvent faire du skate », a-t-elle expliqué par voie de communiqué.

Pour Alex Auchu, directeur marketing chez Vans Canada, qui organise l’évènement, il était primordial de mettre sur pied un tel évènement : « C’est essentiel pour nous de rendre accessible la pratique du skateboard et de permettre aux jeunes de tous les milieux d’avoir la chance de s’immerger dans cette culture. »

Le Dime Glory Challenge aura ensuite lieu pour le plus grand plaisir des amateurs.