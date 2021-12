Les Jeux olympiques procurent toujours de grands moments d’émotion. On en a recensé 10, aux Jeux d’hiver (depuis l’an 2000), dont on se souvient encore.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

1. Le but en or de Sidney Crosby – Vancouver 2010

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Sidney Crosby marque le but de la victoire aux Jeux olympiques de Vancouver, le 28 février 2010.



Voilà l’un des moments les plus marquants de l’histoire olympique canadienne. Le Canada menait 2-1 contre les États-Unis en finale du tournoi de hockey jusqu’à ce qu’il ne reste que 24 secondes à jouer au match. Les Américains ont égalisé la marque, jetant une douche froide, même glaciale, dans un Rogers Arena rempli de chandails rouges. Crosby a tranché le débat en prolongation, acceptant une passe de Jarome Iginla pour inscrire le but en or. À Vancouver, la foule était en liesse. Les Canadiens d’un bout à l’autre du pays ont célébré la victoire.

2. L’amour de deux frères – Sotchi 2014

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Alex Bilodeau célèbre avec son frère Frédéric aux Jeux olympiques de Sotchi, le 10 février 2014.



Le monde entier a été ému en voyant Alex Bilodeau prendre son frère Frédéric, qui souffre de paralysie cérébrale, dans ses bras après avoir remporté sa médaille d’or en ski à bosses. Le Québécois devenait d’ailleurs le premier Canadien de l’histoire à remporter une médaille d’or olympique sur le sol canadien.

3. La dernière danse olympique – PyeongChang 2018

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Scott Moir et Tessa Virtue à PyeongChang, le 20 février 2018

L’une des plus belles histoires olympiques demeure celle de Tessa Virtue et de Scott Moir. Les patineurs artistiques, qui ont fait équipe pendant 20 ans, en ont fait vibrer plus d’un lorsqu’ils ont exécuté leur programme au son de la musique du film Moulin Rouge, à PyeongChang. En décrochant l’or en danse sur glace et à l’épreuve par équipes cette année-là, le duo est devenu le plus grand médaillé de l’histoire olympique du patinage artistique avec trois médailles d’or et deux d’argent en trois participations aux Jeux (2010, 2014 et 2018).

4. Cindy Klassen et ses cinq médailles – Turin 2006

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Cindy Klassen et ses cinq médailles aux Jeux olympiques de Turin, le 25 février 2006

En arrivant à Turin, en février 2006, Cindy Klassen avait déjà une médaille olympique dans son coffre à souvenirs. Deux semaines plus tard, elle en avait cinq de plus. En une seule édition des Jeux olympiques, elle a remporté cinq médailles, une à chacune des épreuves auxquelles elle a pris part (une d’or, deux d’argent et deux de bronze). À l’époque, le président du Comité international olympique, Jacques Rogge, l’avait qualifiée de « femme des Jeux ».

5. La force de Joannie Rochette – Vancouver 2010

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Joannie Rochette à Vancouver, le 25 février 2010



La performance de Joannie Rochette à Vancouver en 2010 allait au-delà du sport. La jeune athlète de 24 ans à l’époque avait appris la mort de sa mère deux jours avant la compétition. Elle a décidé de participer malgré tout, soutenue par tout un pays, et s’est emparée de la médaille de bronze à l’épreuve féminine individuelle. La dernière médaille en solo pour une patineuse canadienne remontait à 1988…

6. Revirement de situation – Salt Lake City 2002

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jamie Salé et David Pelletier aux Jeux olympiques de Salt Lake City, en 2002

Le duo de patineurs artistiques Jamie Salé et David Pelletier a livré une performance sans faille en finale de l’épreuve en couple, en 2002. À la surprise générale, la médaille d’or a été accordée au tandem russe formé d’Elena Berejnaïa et d’Anton Sikharulidze, qui n’avait pourtant pas été parfait. Une enquête a rapidement dévoilé qu’il y avait eu échange de votes entre les fédérations française et russe. Salé et Pelletier sont finalement montés sur la première marche du podium avec leurs adversaires pour recevoir leur médaille d’or.

7. Deux sœurs sur le même podium – Sotchi 2014

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Chloé et Justine Dufour-Lapointe aux Jeux olympiques de Sotchi, le 8 février 2014



Avoir un membre d’une famille aux Jeux olympiques, c’est déjà exceptionnel. Deux ? Encore plus. Trois ? Ça relève presque du miracle. Ç’a été le cas des sœurs Dufour-Lapointe en ski à bosses à Sotchi en 2014. Deux d’entre elles, Justine et Chloé, se sont retrouvées respectivement sur la première et la deuxième marche du podium. Leurs sourires en disaient long !

8. Illustre Kim Boutin – PyeongChang 2018

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Kim Boutin aux Jeux olympiques de PyeongChang, le 22 février 2018

On se souvient tous de la disqualification de la Sud-Coréenne Choi Min-Jeong en finale du 500 m, ce qui a valu la médaille de bronze à Kim Boutin. La Québécoise a vécu l’horreur dans les jours qui ont suivi, recevant des milliers de commentaires de Coréens furieux. Mais on retient aussi le moment où Boutin et Marianne St-Gelais se sont prises dans leurs bras, quand le résultat a été annoncé. La Sherbrookoise a fait preuve de beaucoup de courage au cours des jours qui ont suivi et a finalement remporté une médaille d’argent et deux de bronze à ces Jeux, devenant la première triple médaillée individuelle en patinage de vitesse.

9. Marie-Philip Poulin procure l’or au Canada – Sotchi 2014

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Philip Poulin inscrit le but égalisateur à la toute fin de la 3e période, lors de la grande finale du tournoi olympique de Sotchi.



Beau moment de hockey. Et c’est nulle autre que Marie-Philip Poulin qui en est à l’origine. Les Canadiennes tiraient de l’arrière 2-0 face aux Américaines avec 3 min 26 s à jouer en grande finale. Elles ont réduit l’écart une première fois, puis Marie-Philip Poulin a égalisé la marque en récupérant une rondelle laissée seule devant le but avec 54 secondes à écouler. En prolongation, la Québécoise a pris un tir des poignets de l’enclave pour procurer l’or aux représentantes de l’unifolié.

10. Les Jeux de Marc Gagnon – Salt Lake City 2002

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Marc Gagnon est poussé par Mathieu Turcotte aux Jeux olympiques 2002 de Salt Lake City.

Marc Gagnon a réalisé tout un exploit sur les pistes de patinage de vitesse courte piste en 2002. Le natif de Chicoutimi a commencé ses Jeux avec une déception en étant disqualifié en quarts de finale du 1000 m. Les jours suivants ont cependant été mémorables. Il a d’abord remporté une médaille de bronze au 1500 m. Au micro de Radio-Canada, on l’a vu verser des larmes de joie après sa course. Quelques jours plus tard, il a décroché l’or au 500 m, puis avec l’équipe masculine au relais 1500 m. C’est ce qu’on appelle une belle récolte !