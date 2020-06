Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Sylvain Sarrazin

La Presse

Marie Allard

La Presse

Sortie champêtre : aux champs de lavande, tout l’été

L’entreprise Bleu Lavande a annoncé cette semaine une bonne nouvelle, avec le démarrage officiel de sa nouvelle saison, le 19 juin. Encore mieux : pour la toute première fois, l’entreprise située à Fitch Bay, dans les Cantons-de-l’Est, offrira l’accès gratuit à ses superbes champs de lavande, sept jours sur sept, jusqu’au 23 août, puis tous les week-ends jusqu’au 12 octobre. L’entreprise dit avoir travaillé fort afin d’offrir un environnement sécuritaire à ses visiteurs, dans le contexte de la pandémie, et ne proposera pas de visites guidées, de massages ou de classes de yoga, alors que son bistro restera fermé. Par contre, sa boutique, elle, sera ouverte – on peut notamment s’y procurer des plants de lavande afghane ou Munstead en pot et les produits à base de lavande de l’entreprise – alors que le camion de cuisine de rue Les Boucaniers en cavale sera sur place avec un menu sous le signe des saveurs de l’Estrie, les 21 et 24 juin, ainsi que le 1er juillet. D’autres camions de rue devraient aussi y être ponctuellement, notamment à l’apogée de la floraison, les deux dernières semaines de juillet. Un très bon plan pour sortir de la ville et se remplir les poumons d’air pur !

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

> Consultez le site de Bleu Lavande

Bien-être : laisser tomber les complexes

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL L’anxiété sans complexe, de la Dre Sophie Maffolini, Éditions Cardinal, 192 pages

Après Méditer sans complexe, publié en 2018, la Dre Sophie Maffolini revient avec un deuxième ouvrage dans la même ligne de pensée, intitulé L’anxiété sans complexe. L’autrice y propose un cheminement tout en douceur, étalé sur sept semaines, afin d’apprendre à comprendre, à apprivoiser et à gérer l’anxiété, plutôt que de vouloir l’éviter à tout prix et la rejeter, le tout dans un ouvrage à l’esthétisme léché, parsemé de moult photos bucoliques de l’omnipraticienne. Ayant elle-même longtemps souffert d’anxiété, elle affirme avoir développé « une relation douce et amicale avec elle ». Elle propose aux lecteurs de plonger à l’intérieur d’eux-mêmes et de trouver leur propre chemin en faisant preuve de bienveillance. Elle aborde les questions du stress, des habitudes de vie, du sommeil, des troubles anxieux, etc., étayé par des données et des concepts qui expliquent ce qui se passe dans le cerveau et le corps lorsque l’anxiété monte. Et ce, tout en donnant maints trucs et astuces pour la calmer, comme la cohérence cardiaque ou la pleine conscience, et en proposant, pour chaque semaine, des missions en ce sens.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

L’anxiété sans complexe, de la Dre Sophie Maffolini, Éditions Cardinal, 192 pages

Prix : 29,95 $, offert sur les sites des Éditions Cardinal, des Libraires, de Renaud-Bray ou d'Archambault, ainsi qu'en librairie et grande surface.

> Consultez le site des Éditions Cardinal

Famille : un guide pour garder le contrôle sur les écrans

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Selon une enquête réalisée par Statistique Canada entre le 29 mars et le 3 avril 2020, 75 % des Canadiens âgés de 15 à 49 ans ont vu leur temps passé en ligne croître de façon draconienne. Les enfants sont également concernés par le phénomène.

Les écrans ont consolidé leur place dans nos foyers durant le confinement, s’avérant utiles pour plus d’une famille, que ce soit pour les loisirs ou l’éducation à distance. Cependant, face à une hausse de leur utilisation, des balises devraient être définies pour éviter des usages excessifs et néfastes, selon les instigateurs de la campagne PAUSE, qui viennent de publier un guide pour mieux encadrer l’usage des écrans à la maison. Celui-ci détaille une série de conseils pour aider les familles à garder le contrôle sur ordinateurs, téléphones et télévisions (évaluer le temps d’écran ou faire le ménage des comptes suivis sur les réseaux sociaux, par exemple), puis propose l’établissement d’un plan et d’un pacte entre les membres du foyer. La docteure en psychologie Magali Dufour, présidente du comité d’experts de PAUSE, explique qu’une grande utilisation n’est pas toujours synonyme de problème, mais qu’il est essentiel de surveiller certains signaux, comme la rigidité du comportement ou l’empiétement du temps d’écran sur les heures de repas ou sur les nuits. Le guide est offert sur le site internet.

— Sylvain Sarrazin, La Presse

> Consulter le guide

Livre jeunesse : un dragon dans le ventre

IMAGE FOURNIE PAR GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR La colère de Fabien, texte de Martine Latulippe, illustrations de Catherine Petit, avec un guide de Nathalie Parent, psychologue, collection Mammouth Rose, Guy Saint-Jean Éditeur

Fabien est heureux, ce matin. Premier arrivé au service de garde, il a Madame Marianne pour lui tout seul. Éli gâche tout quand il arrive, l’air triste. Dans le ventre de Fabien, une boule se forme. Surtout que, durant la journée, Madame Marianne donne plus d’attention à Éli… Brillamment illustré, avec un dragon qui sort du ventre de Fabien pour imager sa colère, ce grand album tout carton est utile pour mieux comprendre les émotions des enfants. À lire, alors que bien des tout-petits sont de retour en garderie.

— Marie Allard, La Presse

La colère de Fabien, texte de Martine Latulippe, illustrations de Catherine Petit, avec un guide de Nathalie Parent, psychologue, collection Mammouth Rose, Guy Saint-Jean Éditeur. Dès 3 ans.