Le style « grand-père », tendance de 2024

C’est la tendance qui se dessine en ce début de 2024, d’après les prédictions de Pinterest : le style « Eclectic Grandpa ». Le style « grand-père », c’est mettre des pièces qui rappellent la garde-robe de… votre grand-père ! Il y a les beaux cardigans en laine, les gilets sans manche, les tricots colorés, les vestes larges à carreaux, les pantalons de velours côtelé, les mocassins, polos, casquettes de baseball et même les belles montres à cadran très classiques. On mélange tout ça évidemment avec des pièces plus modernes pour créer ce style dont les plus jeunes raffolent. Un style vintage qui est très écologique, puisqu’on recycle des pièces qu’on va trouver dans des friperies ou carrément dans le placard de son grand-père… ou de son père. Ces vêtements, comme les pulls en tricot à motifs ou les vestes en tweed, ont su traverser les époques et étaient donc de qualité, ce qui peut nous faire réfléchir sur nos achats futurs. Pour ce qui est de la taille, si c’est un peu large, on fait avec, car de toute façon, les cardigans et les vestes se portent trop grands , alors ce sera parfait ! Harry Styles et Gigi Hadid ont déjà adopté le look grand-père, alors c’est assurément la tendance en ce début d’année.

L’histoire de la mode montréalaise à la télé

Une nouvelle série documentaire présentant l’histoire méconnue de la mode montréalaise a récemment pris l’antenne sur la chaîne MAtv. Fruit d’une collaboration entre le designer Jean-Claude Poitras, le Collège LaSalle et Le Grand Costumier, L’histoire de la mode – L’habit comme miroir de la société nous replonge dans le passé de la mode montréalaise, des années 1950 à 2000. Une décennie à la fois, chaque épisode donne la parole à des créateurs, à des mannequins, à des spécialistes et à Jean-Claude Poitras, qui fait office de conteur. Des défilés montrant des vêtements tirés de la collection du Grand Costumier ainsi que des créations originales des élèves du collège LaSalle sont aussi présentés. Après la diffusion du premier épisode la semaine dernière, le deuxième, qui sera en ondes lundi soir, sera consacré aux années 1960.

Les lundis à 20 h, en rappel les samedis à 11 h, sur MAtv

Valérie Simard, La Presse

52 000 $ US pour le tutu de Carrie

PHOTO FOURNIE PAR HBO Carrie Bradshaw, de la série Sex and the City

Le tutu emblématique porté par Carrie Bradshaw dans le générique de la série Sex and the City a été vendu aux enchères 52 000 $ US (près de 70 000 $ CAN). Patricia Field, costumière de la série, a raconté qu’elle avait trouvé cette jupe en tulle blanc dans une salle d’exposition et qu’elle l’avait achetée pour 5 $ ! Elle l’a ensuite montrée à Sarah Jessica Parker qui l’a tout de suite adorée. Cette jupe est indissociable du personnage de Carrie Bradshaw, véritable icône de mode de la série lancée en 1998, et faisait partie des pièces mises aux enchères dans le cadre de l’évènement Unstoppable : Signature Styles of Iconic Women in Fashion. Une robe noire en velours portée par la princesse Diana ainsi qu’un ensemble Givenchy porté par Grace Kelly lors de la visite à Monaco du président américain John F. Kennedy et de Jackie Kennedy ont été vendus chacun 325 000 $ US (437 000 $ CAN).

Olivia Lévy, La Presse

Testé et approuvé

Pour des lèvres joliment hydratées

IMAGE FOURNIE PAR SUMMER FRIDAYS Les nouvelles huiles pour les lèvres de Summer Fridays

On aime déjà beaucoup les baumes à lèvres de Summer Fridays. Voilà qu’on vient d’adopter les nouvelles huiles pour les lèvres également. Disons qu’en ces jours ternes, en manque de lumière, la collection offre une option d’hydratation et un soupçon de couleur et de brillance qui tombent à pic. Offertes en quatre teintes (rose doux, rose antique, mauve doux et brun rosé), ces jolies huiles s’appliquent facilement à l’aide d’un petit pinceau, hydratent en profondeur et dessinent joliment et tout naturellement la bouche. Véganes et sans parfum, elles contiennent en outre de la vitamine E, un antioxydant bien connu pour ses propriétés nourrissantes et adoucissantes, sans résultat collant. Un indispensable hivernal, à la facture un peu salée, certes, mais dont le résultat ne vous décevra pas. Peut s’appliquer directement sur les lèvres nues, ou se juxtaposer avec votre crayon ou rouge à lèvres préféré.

35 $, en vente en ligne ou chez Sephora

Silvia Galipeau, La Presse

Le Mois des câlins est de retour

PHOTO FOURNIE PAR LE MOIS DES CÂLINS Embellisseur à lèvres « rose câlins » de Clarins, pour aider Sainte-Justine.

C’est la 18e édition du Mois des câlins de Sainte-Justine. En achetant l’un des 30 000 Embellisseurs lèvres « rose câlins » de Clarins au coût de 20 $ chez Jean Coutu, 10 $ seront remis à la Fondation CHU Sainte-Justine qui soutient la santé des mères et des enfants partout au Québec. Cette année, c’est l’œuvre d’Ellie-Rose, 12 ans, de Lévis qui est sur l’emballage. Elle a été sélectionnée par le comité Dessine-moi un câlin parmi une centaine d’autres. Les enfants âgés de 5 à 12 ans qui veulent participer au concours pour voir leur dessin imprimé sur le prochain embellisseur ont jusqu’au 15 février pour envoyer leur dessin, sur le thème du câlin.

Olivia Lévy, La Presse