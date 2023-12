La plateforme de revente de vêtements d’occasion Vinted cessera ses activités au Canada. L’entreprise lituanienne, présente dans plusieurs pays, en a fait l’annonce dans un courriel envoyé à ses membres canadiens lundi matin.

« Nous sommes désolés de vous informer qu’à compter du 12 février 2024 Vinted ne sera plus disponible au Canada, indique le message. En 2021, nous avons lancé Vinted au Canada en utilisant une plateforme technique différente de celle utilisée dans d’autres pays. Malheureusement, il s’est avéré trop difficile de maintenir les normes de l’expérience que nous voulons offrir à nos membres partout dans le monde. »

« L’exploitation d’une plateforme distincte n’était ni viable ni efficace, a indiqué par courriel Guen de Mello, porte-parole de Vinted. Après une réflexion approfondie, nous avons décidé d’abandonner cette plateforme, ce qui signifie que nous nous retirons du marché canadien pour l’instant. Cela nous permet de nous concentrer sur la fourniture de la meilleure expérience possible à nos membres dans les autres marchés où nous opérons. »

Bien que la plateforme ne cessera officiellement ses activités qu’en février, les nouvelles inscriptions ne sont déjà plus possibles. À compter du 12 janvier, elle ne sera accessible que pour terminer les commandes en cours et régler les paiements. Les utilisateurs ne pourront plus acheter, vendre, lister ou ajouter des articles dans leurs favoris. De plus, il ne sera pas possible de faire ou d’accepter des offres ou de suivre des membres.

La plateforme sera fermée le 12 février et toutes les fonctions ne seront alors plus offertes. Les utilisateurs ont jusqu’à cette date pour terminer leurs transactions en cours. Après, il faudra communiquer avec l’équipe de soutien pour terminer les actions restantes sur la plateforme.

Ayant pour mission de « faire de la mode d’occasion le premier choix dans le monde », Vinted permet la vente de vêtements entre particuliers d’un bout à l’autre du Canada. Au fil des ans, certains organismes et universitaires ont dénoncé la professionnalisation de certaines utilisatrices sur la plateforme, ce qui alimente le cycle de la mode et stimule en fin de compte le marché du neuf.

Vinted n’a pas précisé combien sa plateforme compte d’utilisateurs au Canada.