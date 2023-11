Les nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs.

Eve Landry porte-parole du 50e anniversaire de L’Empreinte

La coopérative L’Empreinte fête ses 50 ans. La boutique située rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal réunit des artisans et designers québécois qui créent des bijoux, céramiques, sacs, foulards, chapeaux, bougies, jouets et vêtements faits à la main.

PHOTO FOURNIE PAR L’EMPREINTE La comédienne Eve Landry, porte-parole de la coopérative L’Empreinte

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La boutique L’Empreinte est située dans le Vieux-Montréal.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La boutique L’Empreinte est située dans le Vieux-Montréal.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La boutique L’Empreinte est située dans le Vieux-Montréal. 1 /4







« C’est un bonheur de faire rayonner tous ces merveilleux artisans », lance la comédienne Eve Landry, porte-parole du 50e anniversaire de L’Empreinte, que nous avons rencontrée dans la boutique. « J’ai réalisé que l’artisanat faisait vraiment partie de ma vie. J’ai tellement fait d’arrangements floraux avec ma grand-mère avec des fleurs séchées, on a créé aussi toutes sortes de bijoux, j’ai de très beaux souvenirs avec elle. Ma mère et ma sœur peignent, ma belle-mère est une magicienne de ses doigts et fait des toutous. Dans la famille, on aime bien fabriquer nous-mêmes, les cadeaux qu’on s’offre. On sait à quel point ça a de la valeur, alors encourager les artisans, c’est important à mes yeux », confie-t-elle.

Dans la boutique, les céramiques de Mathilda Lovell et de Marie-France Labrosse retiennent notre attention, tout comme les petits sacs en bois de Bom Design et les chapeaux de Geneviève Dostaler. On remarque aussi les bijoux ludiques et minimalistes de Lidia Raymond, le style contemporain des bijoux de Richard Hajj, les porte-crayons en bois d’Alain Mailhot, et les peintures sur soie de Renée Bovet.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’EMPREINTE Bague multicolore en argent, Richard Hajj, 195 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’EMPREINTE Boîtes en porcelaine, Mathilda Lovell, 30 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’EMPREINTE Sac en bois, Bom Design, 150 $ 1 /3





« Une empreinte, c’est unique, d’où le nom de la boutique ! Il n’y a personne au monde qui a la même empreinte que vous, en tant qu’artisan, on sait que notre travail reflète notre personnalité, et c’est ce qui est unique », explique Renée Bovet, membre de la coopérative depuis 36 ans. La boutique, située au cœur du Vieux-Montréal, attire autant les touristes que les résidants. « C’est une chance d’être dans cette rue, tous les touristes passent par ici et souhaitent rapporter une création locale. C’est un plaisir de boire dans une tasse de céramique faite par un artisan, il y a un lien avec un humain, une histoire. »

Depuis 50 ans, c’est près de 300 membres qui sont passés par la coopérative L’Empreinte. « Je crois beaucoup en la coopérative, c’est une belle manière de montrer qu’ensemble, avec la force du groupe, on accomplit de belles choses », conclut Eve Landry.

Des marchés pour tous les goûts

Le Souk de retour

PHOTO ALEX LESAGE, FOURNIE PAR LE SOUK Cette ancienne édition du Souk se tenait dans l’édifice RCA.

Après une pause en 2022, le Souk investit un nouveau lieu pour sa 19e expo-vente. C’est dans une ancienne usine textile du Mile-Ex que 65 designers triés sur le volet montreront leurs créations en tout genre : vêtements, bijoux, produits de beauté, aliments, poterie, meubles, etc. Pour rendre l’expérience de magasinage encore plus agréable, on pourra prendre un verre au Souk Apéro, lounge conçu – comme le reste de la « scénographie » – par Sid Lee Architecture, commander un café au comptoir Pista et même se rassasier au restaurant éphémère monté par Bloomfield. Il y a maintenant un droit d’entrée de 15 $ pour un accès illimité au Souk, qui se tient sur cinq jours, du 29 novembre au 3 décembre.

7070, rue Saint-Urbain

Eve Dumas, La Presse

Le Salon des métiers d’art revient au Palais des congrès

PHOTO FOURNIE PAR LE SMAQ En 2022, le Salon des métiers d’art du Québec s’est tenu au Stade olympique.

Rendez-vous établi depuis plus de 65 ans, le Salon des métiers d’art du Québec est de retour à Montréal, du 7 au 17 décembre. Après un bref séjour au Stade olympique, l’évènement est de retour au Palais des congrès et réunira plus de 215 artisans des quatre coins du Québec. Le public pourra également rencontrer l’artiste joaillière et lapidaire Julie Verfaillie de Femme Mécanique Designs, le porte-parole Christian Bégin ainsi que la chroniqueuse mode Lolitta Dandoy. Expositions, conférences et tables rondes sont aussi au programme.

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Valérie Simard, La Presse

Un marché au profit du Phare

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Andréa Kpenou d’Adé Studio participe au Marché des fêtes du Collectif Créatif MTL qui se tient au Locoshop Angus en fin de semaine.

Si vous avez manqué le Marché des fêtes du Collectif Créatif MTL tenu à l’auditorium de Verdun la semaine dernière, vous pourrez vous reprendre. Le regroupement d’artisans tient deux autres évènements répartis sur quatre fins de semaine, au Locoshop Angus (25 et 26 novembre, 2 et 3 décembre) et au Time Out Market MTL (7 au 10 décembre, 14 au 17 décembre). Le marché du Locoshop Angus se tient au profit du Phare, Enfants et Familles, une maison de soins palliatifs pédiatriques (entrée gratuite, mais contribution volontaire encouragée). Plusieurs créateurs d’accessoires, de vêtements et de bijoux participeront à l’un ou l’autre des marchés, de même que des fabricants de soins corporels.

Locoshop Angus, 2600, rue William-Tremblay

Time Out Market MTL, 705, rue Sainte-Catherine O.

Valérie Simard, La Presse

Pour des idées-cadeaux écoresponsables

PHOTO ÉLODIE DESROCHERS, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE PASCALE VIAU La designer Pascale Viau participera au Marché des artisans récupérateurs.

En quête de cadeaux écoresponsables ? Le Marché des artisans récupérateurs se tiendra du 1er au 3 décembre dans un nouveau lieu, soit au 2e étage du pavillon de l’esplanade Tranquille à Montréal. Vingt-cinq artisans présenteront leurs créations réalisées avec un minimum de 75 % de matières récupérées. Sacs surcyclés ou tissés à partir de plastique recyclé, montres fabriquées avec des retailles de cuir, ceintures en cravates récupérées et vestes faites de jeans post-consommation font partie des produits qui seront offerts.

1442, rue Clark

Valérie Simard, La Presse

Des puces qui font pop !

PHOTO SAME RAVENELLE, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FABRIQUE Z Fabrique Z revalorise le textile dans des créations sublimes. La marque sera présente aux Puces Pop du 15 au 17 décembre.

Incontournable du temps des Fêtes dans Le Plateau-Mont-Royal, les Puces POP renoueront avec le sous-sol de l’église Saint-Denis pendant six jours en décembre. L’évènement sera l’occasion de découvrir le travail d’artisans différents chaque fin de semaine (8 au 10 décembre et 15 au 17 décembre) : des bijoux aux soins corporels en passant par les vêtements, les gourmandises et la céramique.

454, av. Laurier E.

Valérie Simard, La Presse