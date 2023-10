Nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs

Le couple Beckham, légendaire et icône de mode

David et Victoria Beckham, à l’affiche du documentaire à succès de Netflix intitulé Beckham, qui porte sur la vie du joueur de soccer et star planétaire David Beckham, forment un couple légendaire depuis leur rencontre en 1997. Un couple qui a du style et du pouvoir, à tel point qu’on le surnomme la deuxième famille royale britannique. Dans le documentaire, on y voit comment la Spice Girl, Posh Spice/Victoria Adams, a pris en main l’allure du jeune homme, lui a fait faire des mèches blondes et l’a transformé au fil des années en icône de style. On revoit d’ailleurs les multiples looks du couple depuis la fin des années 1990 à aujourd’hui. Victoria Beckham a lancé sa marque en 2008, au style très épuré et minimaliste. Le style est le mode de vie de toute la famille Beckham, y compris les quatre enfants du couple, Harper, Cruz, Brooklyn et Romeo. D’ailleurs, David Beckham a confié que ses fils venaient souvent lui prendre des vêtements dans sa garde-robe ! Le 29 septembre dernier, le clan Bekckam était réuni à la Fashion Week de Paris pour assister au défilé de la collection printemps-été 2024 de Victoria Beckham. L’éditrice du magazine Vogue, Anna Wintour, et Kim Kardashian faisaient partie des invités de ce défilé très couru de Paris.

Olivia Lévy, La Presse

Collection anniversaire

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NOÉMIAH Cape en crêpe de laine, 950 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NOÉMIAH Blouse Agathe 100 % coton (310 $) et jupe Mimi en laine (295 $)

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NOÉMIAH Robe midi Esperanza, soie brute, 545 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NOÉMIAH Robe Cécilia brodée de cœurs, en soie brute, 295 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NOÉMIAH Haut Sam (195 $) et pantalon Frédérique (375 $), en hommage à Sailor Moon

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NOÉMIAH Collier Apple, breloques en forme de fruits plaquées or 14 carats, 65 $ 1 /6











Les essentiels, version Noémiah

Pour le 15e anniversaire de sa marque, la designer québécoise Noémiah lance une nouvelle collection dans laquelle elle revisite les bases de la garde-robe. La petite robe noire, le chemisier blanc, la jupe et le pantalon ne sont plus quelconques lorsqu’ils portent la griffe de Noémiah. Pour en proposer sa version personnelle, la créatrice a utilisé des matières nobles (laine, soie brute, broderie anglaise), des festons, des broderies métalliques, des boutons dorés, du volume et des rubans qui donnent leur nom à cette collection. La robe Cécilia, classique de la marque, revient, cette fois discrètement brodée de boucles. La designer présente aussi quelques bijoux ainsi qu’un joli crochet en porcelaine. Toutes les pièces de Noémiah sont confectionnées sur commande dans son atelier des Laurentides.

Valérie Simard, La Presse

Testé et approuvé

Des soins pour cheveux, sans les couper en quatre

PHOTO FOURNIE PAR ÉTAT D’ESPRIT La gamme de soins capillaires est produite localement.

Aux antipodes des shampooings industriels, on retrouve les produits montréalais signés État d’esprit, mis au point par les cofondateurs du salon de coiffure Brossés. De facture professionnelle, mais très simple d’utilisation, la gamme comprend notamment un shampooing et un après-shampooing hydratant, un masque réparateur et plusieurs options (pâte, crème, brume, etc.) de modelage des cheveux. Après plusieurs semaines d’essai des produits nettoyants, le résultat est flagrant dans le miroir, avec une brillance et un renforcement indéniables. La fragrance a aussi retenu notre attention, et pour cause, on y retrouve des notes vedettes de la parfumerie (vétiver, cèdre, santal, cardamome, ylang-ylang et violette), avec un souci de neutralité de genre. Le tout est composé sans sulfates, sans parabènes, ni cruauté animale. Ce niveau de qualité a certes un prix, mais contrebalancé par le fait qu’une quantité réduite suffit pour obtenir un nettoyage optimal.

Gamme de produits capillaires État d’esprit, de 12 $ à 55 $. En vente au salon ou en ligne.

Sylvain Sarrazin, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR DRUNK ELEPHANT Les gouttes de Drunk Elephant

Testé et approuvé

Gouttes de lumière

La série des « gouttes » de Drunk Elephant fait fureur auprès de la jeunesse à la peau jamais assez brillante et lumineuse ! Il y a celles qui créent un effet bronzant, celles qui rosissent le teint et, les plus récentes, celles qui font scintiller. On peut évidemment se contenter d’un seul produit, surtout à 50 $ le flacon, mais on aime bien les combiner. La marque offre d’ailleurs des trousses de plus petits formats, pour vos expérimentations. Il suffit d’ajouter quelques gouttes à sa crème de jour ou à un sérum, surtout dans le cas des « Bronzi » et « Goldi ». Les gouttes « Rosi » semblent plus efficaces lorsqu’appliquées directement sur la peau (les joues). En plus de leur fonction esthétique, les gouttes ont été développées pour avoir des propriétés traitantes, une affirmation que nous ne sommes pas vraiment en mesure de confirmer de manière empirique. Mais l’éclat, lui, est bien réel !

50 $ pour 30 ml, en vente en ligne

Ève Dumas, La Presse

Testé et approuvé

De l’ambre et du bois sans gros sabots

PHOTO FOURNIE PAR YVES SAINT-LAURENT L’eau de parfum MYSLF

La plupart des parfums sont particulièrement à l’aise à certaines périodes de l’année. Yves Saint Laurent joue cependant les équilibristes avec une proposition qui peut se garder sur l’étagère au fil des saisons, venant titiller les narines sans s’imposer avec de gros sabots de bois. MYSLF, orienté masculin, cherche à allier agrumes et nuances boisées. L’ouverture se fait ainsi sur de la bergamote très fraîche, avant de transiter vers la fleur d’oranger, sans le côté appuyé d’un Boss Bottled Intense, par exemple.

Son socle boisé-ambré, à la bonne tenue, est fort bien dosé. Patchouli et ambrofix (molécule dérivée du sucre de canne, très proche de l’ambre gris) forment un duo de choc à la complexité intéressante, avec une touche saline. Après quelques heures, des effluves de matcha et de chocolat blanc (rappelant Matcha Meditation) forment un doux chant du cygne sur la peau. Avec son côté trans-saisonnier et sa subtilité ne versant pas dans le tapageur, MYSLF pourrait constituer un choix intéressant pour quiconque ne souhaite pas multiplier les bouteilles sur l’étagère de sa salle de bain.

À partir de 90 $ (40 ml). En vente dans les grandes enseignes et parfumeries (Jean Coutu, La Baie d’Hudson, Sephora, etc.)

Sylvain Sarrazin, La Presse