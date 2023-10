Un parfum doit correspondre à qui nous sommes. C’est un choix très personnel, très intime même. Voici une sélection de 10 parfums variés qui ont retenu notre attention pour la nouvelle saison.

Pour les esprits libres

Créé par la célèbre parfumeuse d’Hermès et directrice de la création olfactive Christine Nagel, le nouveau parfum Tutti Twilly se veut une célébration des amitiés féminines et de la liberté. Une fragrance où la fleur de gingembre est la matière première, accompagnée par le litchi et le musc, plus enveloppant. Tutti Twilly est une fragrance aérienne, colorée, qui va plaire aux plus intrépides qui aiment se démarquer.

Tutti Willy, d’Hermès, 140 $ les 50 ml, en vente chez Holt Renfrew

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE H PARFUMS Bois Mystique

Promenons-nous dans les bois

Disons-le d’emblée, Bois Mystique de la Maison Houbigant est un pur chef-d’œuvre. Cette création de Luca Maffei rappelle que cette marque, créée en 1775, continue de défendre solidement sa réputation. Ses notes d’encens, de poivre noir, de cannelle, de cèdre, de bois de cachemire, de myrrhe, d’ambre, de gaïac et de musc forment une symphonie de haut calibre. Si vous aimez les effluves boisés, les parfums qui suscitent le mystère, les sillages envoûtants, c’est pour vous.

Bois Mystique, de la Maison Houbigant, 247 $ les 100 ml d’eau de parfum

Offert chez H Parfums, 5064, rue Hutchison, Montréal (nouvelle adresse)

Mario Girard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR CACHAREL Yes I am Bloom Up !

Joyeux parfum

Yes I am Bloom Up ! est le nouveau parfum de Cacharel. On se souvient du succès du parfum mythique Anaïs Anaïs dans les années 1990 qui a marqué toute une génération de jeunes femmes. Cette nouvelle fragrance a le potentiel de séduire autant, car on est agréablement surpris par la fraîcheur des baies rouges mélangées à des notes de pivoines rouges. Joyeux et rafraîchissant.

Yes I am Bloom Up !, de Cacharel, 50 ml, 89 $, en pharmacie

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE PERRIS Lavande Romaine

Une lavande qui se réinvente

Chez les Romains, on se servait de la lavande pour parfumer l’eau destinée aux ablutions. En effet, lavanda signifie « à laver ». Le maître parfumeur Jean-Claude Ellena s’est souvenu de cela quand il a créé Lavande Romaine pour la maison Perris Monte Carlo. Ce fougère-aromatique unisexe marie la lavande fine à des notes de bourgeons de cassis, de cèdre bleu et de musc blanc et donne envie de se rapprocher de celui ou de celle qui le porte. Chic sans en faire trop, ce parfum se porte aussi bien le jour que le soir.

Lavande Romaine, de Perris Monte Carlo, 250 $ les 100 ml d’eau de parfum

En vente chez H Parfums, 5064, rue Hutchison, Montréal (nouvelle adresse)

Mario Girard, La Presse

PHOTO ANDRE DOYON PHOTO INC, FOURNIE PAR MARCELLE Neiges

La magie de l’hiver

On célèbre cet automne les 30 ans du parfum Neiges de Lise Watier, une fragrance emblématique de la marque. « Le succès d’un parfum vient d’un ensemble de choses, il y a l’histoire qui est née de la conception du parfum et la fragrance. Avec Neiges, Lise Watier souhaitait rendre hommage à la magie de l’hiver, le côté féerique de la neige fraîchement tombée qui scintille », explique Daphné Mollot, vice-présidente innovation, du groupe Marcelle. La création olfactive autour d’un bouquet de fleurs blanches a su se démarquer il y a 30 ans et constitue toujours un véritable succès.

Neiges, de Lise Watier. eau de toilette, 105 $ les 100 ml, en pharmacie

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE VILHEM PARFUMERIE Faces of Francis

Parfum de peintre

Créée en 2015, la marque Vilhem Parfumerie a déjà une trentaine de créations à son actif. Leur signe distinctif ? Singularité et savoir-faire. Faces of Francis, inspirée du peintre Francis Bacon, n’échappe pas à cette caractéristique. Safran, pistache rôtie, bois de genévrier, oud, ambre gris, cypriol, vétiver et styrax fumé sont au cœur de ce parfum généreux en aldéhydes (molécule qui a pour effet de déployer les compositions). Fougueux et obscur, comme le peintre qui lui doit son nom, ce parfum célèbre l’automne. Pour celui ou celle qui n’aime pas les choses conventionnelles.

Faces of Francis, de Vilhem Parfumerie, 300 $ les 100 ml d’eau de parfum

En vente chez Etiket, 1826, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Mario Girard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR DOLCE & GABBANA Devotion

L’Italie dans toute sa splendeur

Devotion de Dolce & Gabbana, c’est l’Italie dans toute sa splendeur. C’est l’île de Capri, le soleil et l’odeur de la Méditerranée. La vanille de Madagascar côtoie la fleur d’oranger et les agrumes confits dans ce parfum réalisé par le parfumeur français Olivier Cresp, qu’on surnomme le génie de la parfumerie. C’est lui qui a créé le parfum Angel de Thierry Mugler, un des parfums les plus vendus dans le monde, et Katy Perry est la vedette du film publicitaire de ce nouveau parfum lumineux.

Devotion, de Dolce & Gabbana, 160 $ pour 50 ml et 200 $ pour 100 ml, chez Sephora, Pharmaprix, La Baie d’Hudson et Jean Coutu

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET D’ETIKET Bread in Chestnut

Du pain et du beurre

La créatrice Meabh McCurtin n’a pas manqué d’audace quand elle a imaginé Bread in Chestnut pour la maison Scents Of Wood. Il y a quelque chose de décadent, mais de terriblement attractif dans cette composition qui allie cardamome, châtaigne, romarin, absolu de son, résinoïde de benjoin, oliban fumé, absolu de fève tonka, santal et patchouli. Déroutant à souhait, ce parfum n’est pas pour ceux ou celles qui recherchent des créations classiques.

Bread in Chestnut, de Scents Of Wood, 298 $ les 100 ml d’eau de parfum

En vente chez Etiket, 1826, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Mario Girard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR HOLT RENFREW Room No

Une lettre d’amour à Los Angeles

Fondée à Los Angeles par le Canadien Daniel Patrick Giles, la première collection de Perfumehead s’intitule A Love Letter to Los Angeles. Elle est composée de sept extraits de parfums fabriqués à la main à partir des meilleures huiles essentielles et d’extraits naturels et qui rendent hommage à la ville d’adoption du parfumeur. Chaque parfum pour elle ou lui évoque une histoire. Room No s’inspire d’une nuit d’amour au célèbre hôtel Château Marmont où la bergamote et la noix de muscade se mélangent au musc vanillé et au thé noir. Un mélange réconfortant.

Room No, de Perfumehead, 550 $ les 50 ml, offert chez Holt Renfrew

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR BDK PARFUMS Pas ce soir

Ce soir ou n’importe quand

Quel curieux nom pour un parfum qui dit tout le contraire de ce qu’il annonce. Pas ce soir de bdk Parfums est invitant à souhait et offre un sillage des plus séduisants. Ce chypré-fruité unisexe a toutes les qualités des grands parfums gourmands, mais le raffinement en plus. Concentrée à 30 % (il s’agit d’un extrait), cette création met en vedette le cacao, le poivre noir, le gingembre ainsi que des notes de pêche et de fleur d’oranger. En fond, le patchouli et la vanille confère au sillage un effet hypnotisant. C’est assurément une redoutable arme de séduction. Un parfum de grands soirs !

Pas ce soir, de bdk Parfums, 385 $ les 100 ml d’extrait

En vente chez H Parfums, 5064, rue Hutchison, Montréal (nouvelle adresse)

Mario Girard, La Presse