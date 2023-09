La Semaine de la mode de Montréal se déroule du 18 au 24 septembre, aux quatre coins de la métropole. Près de 200 designers, détaillants, fabricants et écoles de mode participent à l’évènement et profitent de l’occasion pour lancer leurs collections et ouvrir les portes de leurs ateliers-boutiques.

« On célèbre pendant une semaine la mode montréalaise, cet écosystème très dynamique et très fort qui compte plus de 6500 entreprises au Québec », lance Mathieu St-Arnaud Lavoie, directeur général de mmode, la grappe métropolitaine de la mode qui a pour mission de rassembler les acteurs de l’industrie et qui organise la Semaine de la mode.

Grands évènements signatures

« Cette année, il y a les grands évènements signatures, comme la soirée de lancement, la soirée Kanuk, le défilé Marigold au profit de la Fondation des jeunes de la DPJ, le grand évènement M3 de la mode masculine, le marché festif et inclusif au musée McCord Stewart, ou encore l’atelier collectif sur le surcyclage et le marché de la mode circulaire », poursuit Mathieu St-Arnaud Lavoie.

Il précise que l’environnement est au cœur des préoccupations de l’industrie et que la Semaine de la mode a remporté le prix du tourisme durable de Tourisme Montréal l’an dernier. « Nos initiatives de collectes de vêtements et toutes les activités qui font la promotion de la mode éthique et responsable ont fait en sorte que nous avons remporté ce prix, dit-il. On continue dans cette direction, on lance une grande étude et on souhaite que tout l’écosystème de la mode, comme les détaillants, créateurs et fabricants, adopte des pratiques écoresponsables et socioresponsables. »

Promotion du talent local

Cofondatrice de V Kosmetik, Vickie Joseph est l’ambassadrice de cette Semaine de la mode. Elle rappelle que cet évènement met la lumière sur les designers d’ici.

On a encore du travail à faire pour mieux valoriser nos créateurs, et c’est pour ça que cet évènement est nécessaire. Il faut que la mode se transmette de génération en génération, que ça fasse partie de notre culture, et ce sera bénéfique pour l’économie du Québec. Vickie Joseph, ambassadrice de cette Semaine de la mode

« C’est beau de voir que les créateurs et les grandes entreprises de mode sont très diversifiés, il y a un vrai mélange des cultures, ce qui est très enrichissant. C’est ce qui distingue Montréal et qui fait partie de l’ADN de la ville », estime Vickie Joseph, aussi vice-présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.