Un mardi sur deux, des experts en ressources humaines répondent à vos questions. Cette semaine, les conseils de France Dufresne, leader canadienne Expérience employé et Fusions et acquisitions chez Willis Towers Watson (WTW).

Je commence ma carrière dans une grande entreprise et j’aspire un jour à un poste de direction. Comment puis-je accroître mon expertise et mon réseau pour me préparer à ce type de rôle dans les prochaines années ? – Rachelle

Il est tout à votre honneur de poursuivre un objectif précis ! Vous verrez, au cours de votre carrière, que votre but vous aidera à rester motivée et engagée dans votre travail. Plus encore, l’acquisition des compétences et connaissances nécessaires à un poste de direction demande du temps et de la préparation, il est donc souhaitable de commencer à y réfléchir tôt dans sa carrière. Pour orienter vos efforts, je vous propose trois grands thèmes susceptibles de vous aider à atteindre votre objectif.

Performance et comportement

Tout d’abord, les promotions sont habituellement attribuées aux employés les plus performants ou qui sont considérés comme à « haut potentiel ». Pour démontrer un fort potentiel, il faut maintenir un rendement élevé dans votre rôle actuel tout en maîtrisant des compétences nécessaires au rôle futur. Les employés à haut potentiel sont des personnes qui font la différence dans leur équipe en aidant leurs collègues et qui contribuent à la réussite des mandats sous leur responsabilité. Elles font preuve d’une agilité d’apprentissage, d’une grande capacité d’adaptation et de résilience. Les employés à haut potentiel ont également de bonnes compétences interpersonnelles et ont à cœur le succès de l’organisation.

Développement multidimensionnel

Ensuite, pour gravir les échelons et atteindre un poste de direction, vos compétences devront évoluer et vous devrez acquérir de nouvelles connaissances. Planifiez votre développement en vous familiarisant avec les différents cheminements de carrière possibles au sein de votre organisation et en vous informant sur le parcours qu’ont emprunté vos leaders. Par exemple, certaines organisations vont favoriser une incursion en finances pour s’assurer que les prochains leaders aient une compréhension claire des mesures de succès financier. Le sachant, vous pourrez ainsi orienter vos choix d’affectations de façon judicieuse pour accumuler l’expérience pertinente au rôle convoité.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le développement requis pour un poste de direction se fait de plus en plus de manière latérale. Les entreprises cherchent des leaders qui ont travaillé dans plusieurs services, secteurs ou unités d’affaires allant bien au-delà de leur expertise initiale. Un apprentissage latéral s’effectue dans des postes au même niveau que le vôtre, mais dans différents secteurs de l’entreprise. Collaborer avec différentes équipes ayant d’autres façons de travailler vous permettra d’élargir votre champ d’expertise, vos talents de gestion et votre connaissance de l’entreprise. Vous devrez ainsi sortir du cadre de votre rôle et de votre zone de confort en vous portant volontaire pour des assignations spéciales et des tâches connexes. Ces dernières vous permettront d’accroître votre visibilité auprès de votre gestionnaire ainsi qu’auprès d’autres équipes et contribueront réellement à propulser votre carrière.

Consultez également les programmes de formation offerts par votre employeur. Si les compétences nécessaires au poste de direction que vous convoitez ne sont pas offertes, n’hésitez pas à saisir les occasions d’apprentissage à l’extérieur de l’organisation (formations professionnelles, cours, ateliers, etc.), et ce, à chaque étape de votre carrière.

Pour un poste de direction, il vous sera tout particulièrement essentiel de développer votre intelligence émotionnelle, vos compétences interpersonnelles ainsi que vos capacités en communication afin d’être en mesure d’inspirer, de motiver et d’engager vos équipes le moment venu. Ces compétences peuvent être apprises, mais s’acquièrent réellement en étant mises en pratique. N’hésitez donc pas à participer à des groupes de travail, à des comités ou à des évènements qui vous permettront d’exercer vos compétences de leader inspirante.

Réseau de contacts

Enfin, en multipliant vos interactions avec différents groupes, vous aurez plus de facilité à bâtir un réseau de contacts. Au sein de votre entreprise, apprenez à connaître vos collègues de différents niveaux et secteurs tout autant que vos collaborateurs externes. Ces personnes vous aideront à élargir votre connaissance du marché et à accroître votre sens des affaires. Cherchez à vous entourer de coachs qui pourront faire partager leurs expériences et cheminements avec vous. Votre employeur offre peut-être un programme de mentorat qui vous permettrait d’être jumelée à un collègue ayant plus d’expérience. À l’extérieur du travail, pensez à développer des relations parmi vos anciens camarades d’université, au sein de votre ordre professionnel ou d’une association. Prenez part aux occasions de réseautage, participez à des congrès ou à des évènements comme la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

Vous êtes le gestionnaire de Rachelle ?

Les possibilités de progression de carrière constituent un facteur important d’attraction et de rétention des talents. Comme gestionnaire, vous êtes un acteur clé dans le développement de carrière de vos employés, ainsi que dans la planification de la relève, et ce rôle s’avère d’autant plus critique en contexte de pénurie de main-d’œuvre. Les conversations de carrière deviennent clés.

En complément des responsabilités et des rôles définis pour les divers postes dans votre organisation, il est utile de discuter des contributions attendues aux différents niveaux de carrière. En plus de préciser ce qui doit être fait dans le rôle actuel, vous aiderez l’employé à savoir ce qui peut être fait pour acquérir les compétences du prochain niveau. Vous soutenez ainsi une progression de carrière stimulante en lien avec les intérêts de l’employé et les besoins de l’organisation.

C’est en reconnaissant adéquatement la contribution actuelle et future de chacun que vous pourrez avoir le meilleur impact sur la gestion des talents dans votre organisation.