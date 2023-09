Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

Le conseil

Gestion de changements : deux erreurs à éviter

Des erreurs courantes sont commises par les dirigeants lorsqu’ils tentent de transformer une organisation, selon CEO Magazine, et plusieurs peuvent pourtant être évitées. D’abord, les dirigeants ne présentent pas d’arguments convaincants, notamment en communiquant le programme de transformation avec un PowerPoint de 30 pages, chose à ne pas faire. La recette serait plutôt : « En raison de A, B et C (les forces perturbatrices que vous rencontrez), nous lançons un programme de transformation vers X, Y et Z (les éléments de votre stratégie). » Et l’ingrédient qui change tout, selon CEO Magazine ? Donner l’impression que cela fait partie de quelque chose de grand et qu’il est juste de le soutenir. En second lieu, les dirigeants pensent qu’ils savent tout. Or, personne n’aime les malins. À l’heure où l’innovation progresse à une vitesse effrénée, ne tombez pas dans le piège de penser que vous savez tout. Soyez au contraire curieux de nouvelles façons de faire, intégrez un maximum de diversité dans vos équipes, créez un environnement de débat constructif et donnez du crédit à d’autres personnes pour leurs idées.

Source : CEO Magazine

Le truc

Misez sur vos valeurs pour recruter les Z

Si les employeurs consultent chaque jour des centaines de milliers de curriculum vitæ pour trouver les meilleurs talents, les employés de la génération Z font de même avec ceux des entreprises. Et qu’est-ce qui compte pour les Z ? Selon une enquête réalisée en avril dernier auprès de 500 étudiants de l’Université Berkeley, en Californie, c’est un « travail à impact » qui ressort à 60 %, suivi de « l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée » et du mentorat. Au lieu de communiquer à l’ancienne leurs valeurs et la description du poste, les entreprises auraient avantage à détailler avec précision ce que les candidats peuvent attendre de la culture de l’entreprise, explique le journal The San Diego Union Tribune. Certaines phrases sont gagnantes, comme « une équipe attentionnée », « travail basé sur les données », « possibilités de mentorat » et « les employés ne sont pas censés sacrifier leur temps libre pour obtenir une promotion », suggère le journal.

Source : The San Diego Union Tribune

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Tant qu’à engager un coach personnel non spécialisé, Forbes propose d’utiliser l’intelligence artificielle de ChatGPT.

L’inspiration

Le nouveau coach des leaders

Comme dirigeant, on veut tous se sentir invincible comme ces athlètes olympiques qui utilisent leur force mentale. Tant qu’à engager un coach personnel non spécialisé, Forbes propose d’utiliser l’intelligence artificielle de ChatGPT. Par exemple, notez vos réactions émotionnelles face aux commentaires négatifs, aux refus inattendus ou aux clients difficiles. Expliquez ensuite la situation à ChatGPT. « Face à des revers, ma première réaction est de [décrivez votre réponse émotionnelle]. Comment puis-je développer une résilience mentale pour rebondir plus fort et me sentir invincible ? Donnez-moi quelques tactiques à intégrer dans ma journée. » Ensuite, quand vous avez un défi à surmonter, demandez à ChatGPT de vous aider à remplacer vos sentiments négatifs par ceux qui vous donneront du pouvoir. Par exemple : « Quand je doute de moi-même, j’ai tendance à me dire des choses comme [énumérez les choses négatives que vous vous dites]. Comment puis-je les reformuler en affirmations positives qui me font me sentir imparable ? »

Source : Forbes

PHOTO WALDO SWIEGERS, ARCHIVES BLOOMBERG Brian Chesky, PDG d’Airbnb

La phrase

« Au pied de la montagne, vous avez de l’espoir. »

C’est ce qu’a conclu le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, à propos de son parcours. Il est passé de fondateur d’une start-up désorganisée à une introduction en Bourse réussie, surpassant celles des Marriott, Hilton et Hyatt. Devenu milliardaire et ayant accompli son plus grand désir d’adolescent, soit de réussir à tout prix pour combler des vides et des blessures, Brian Chesky a déclaré au magazine Fortune : « Le problème est que lorsque vous arrivez au sommet de la montagne, vous êtes souvent seul et déconnecté. » Il s’est alors tourné vers son mentor, Barack Obama, qui lui a suggéré de se rapprocher de 15 amis pour être connecté à ses racines. Le PDG d’Airbnb dit qu’il s’est épanoui en suivant les conseils d’Obama et en renouant avec ses amis de l’université et du secondaire.

Source : Fortune

Le chiffre

46 %

Questionnés par l’entreprise espagnole de logiciels en ligne GetApp sur l’intelligence artificielle (IA) générative, près de la moitié des répondants québécois ont exprimé leurs préoccupations au sujet des risques en matière de cybersécurité, 34 % se sont dits inquiets de la conformité réglementaire et des risques juridiques tandis que 33 % se préoccupaient de la protection de la vie privée. L’utilisation de l’IA suscite des réactions opposées. Pendant que le milliardaire et vétéran de la Silicon Valley Marc Andreessen affirme qu’une relation entre l’IA et l’humain pourrait offrir une bien meilleure façon de vivre, Elon Musk, de son côté, dit craindre pour la civilisation, et un rapport de Stanford évoque le risque de catastrophe de niveau nucléaire.

Source : GetApp