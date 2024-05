Le Mouvement Desjardins a enregistré un excédent avant ristournes en hausse au cours des trois premiers mois de 2024.

La Presse Canadienne

Il a augmenté de 513 millions par rapport à la même période l’an dernier pour s’établir à 855 millions, selon les résultats trimestriels de la coopérative financière dévoilés vendredi.

Le revenu net total pour le trimestre clos le 31 mars s’est chiffré à 3,56 milliards, en hausse de 897 millions par rapport à la même date l’an dernier.

Le secteur des particuliers et des entreprises a particulièrement contribué à la croissance des bénéfices de Desjardins. Ces activités ont dégagé des excédents en hausse de 207 millions pour s’élever à 401 millions.

La croissance du revenu net d’intérêts lié à l’augmentation du volume des prêts et la diminution de certains frais sont derrière cette augmentation, selon l’institution financière.

Son secteur des assurances a aussi connu un bon début d’année avec un résultat net de 409 millions, en hausse de 300 millions.

Cette performance s’explique par une majoration des revenus des activités d’assurance ainsi que par une baisse des charges liées aux sinistres, essentiellement du côté du secteur de l’assurance de dommages, évoque Desjardins.

L’organisation a aussi indiqué avoir observé une sinistralité inférieure à celle rapportée un an plus tôt en assurance automobile et entreprises « en raison d’une diminution de la fréquence des sinistres qui s’explique notamment par des conditions météorologiques plus clémentes ».

En ce qui a trait à la provision pour ristournes, elle a atteint 110 millions au premier trimestre, ce qui représente un bond de 3,8 % par rapport à il y a un an.

Quant à l’actif total du Mouvement Desjardins, il a grimpé de 3 % depuis le 31 décembre dernier pour totaliser 435,8 milliards à la fin du mois de mars.