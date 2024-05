(New York) Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a été condamné par un jury de Pennsylvanie à verser 725 millions de dollars de compensation à un ancien employé souffrant d’une forme rare de leucémie, selon un document de justice rendu public vendredi.

Agence France-Presse

« Verdict du jury en faveur des plaignants et contre le défendeur, ExxonMobil, d’un montant de 725,5 millions de dollars », indique succinctement le site des tribunaux de Pennsylvanie, précisant que 725 millions de dollars avaient été octroyés à Paul Gill et 500 000 dollars à son épouse Diane.

Le groupe pétrolier a indiqué, dans une déclaration transmise à l’AFP, qu’il comptait « épuiser tous les recours en appel disponibles ».

« C’est un verdict irrationnel que nous allons demander au tribunal de renverser avant qu’il ne soit finalisé », a réagi ExxonMobil, se disant « confiant » d’obtenir gain de cause en appel.

Paul Gill, 67 ans, souffre d’une leucémie myéloïde (LMA) aiguë diagnostiquée en 2019. Il s’agit d’un cancer rare du sang et de la moelle osseuse.

Il affirme qu’il est dû au nettoyage quotidien, à mains nues et avec du pétrole et des solvants, de pièces détachées de véhicules quand il travaillait comme mécanicien d’une station-service Mobil à Philadelphie entre 1975 et 1980, selon un communiqué du cabinet Waters, Kraus, Paul and Siegel, l’un des deux cabinets qui représentaient le couple Gill.

Ils ont lancé des poursuites en 2020 contre ExxonMobil – né de la fusion d’Exxon et de Mobil en novembre 1999 –, accusé de ne pas avoir prévenu le mécanicien « des risques connus » de cancer liés à l’inhalation et à la manipulation du benzène contenu dans les produits pétroliers, a poursuivi le cabinet.

« ExxonMobil savait depuis des décennies que le benzène provoquait des cancers, pourtant ils n’ont pas prévenu le public, ni pris les précautions les plus basiques pour le protéger », a relevé Patrick Wigle, l’un des avocats de ce cabinet, cité dans le communiqué.

A l’issue d’une journée de délibérations ayant suivi un procès d’une semaine, dix jurés sur douze ont donné raison jeudi aux plaignants. La décision a été rendue publique vendredi.