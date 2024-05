La multinationale montréalaise de services-conseils en technologies de l’information CGI, qui vaut 33 milliards de dollars en Bourse, aura un nouveau président et chef de la direction à compter d’octobre prochain.

Il s’agit de François Boulanger, qui est actuellement président et chef des opérations au Canada de CGI. Il dirige aussi son unité du « Secteur privé et gouvernements locaux » aux États-Unis ainsi que le réseau de centres de services de CGI localisés en Asie-Pacifique.

M. Boulanger succédera en octobre à George Schindler, qui prendra sa retraite après huit ans au poste de président et chef de la direction de CGI.

François Boulanger accèdera aussi au conseil d’administration de CGI, aux côtés de son président exécutif et actionnaire de contrôle, Serge Godin, ainsi que ses deux prédécesseurs à la présidence, Michael Roach (2006-2016) et George Schindler (2016-2024).

De l’avis de la coprésidente du conseil, Julie Godin, qui est aussi vice-présidente exécutive à la planification et au développement stratégiques chez CGI, la nomination de François Boulanger à titre de prochain président et chef de la direction découle notamment de son « impact extrêmement positif sur la croissance rentable de notre entreprise au cours des 20 dernières années, alors qu’il dirigeait des équipes partout dans le monde pour mener à bien un vaste éventail de stratégies d’affaires et opérationnelles. »

Quant au président sortant, George Schindler, Serge Godin fait état « d’un chef de la direction exceptionnel » dont a bénéficié CGI depuis 2016.

« Au cours des huit dernières années, CGI a affiché une croissance rentable pour atteindre 14 milliards en revenus annuels alors que le cours de notre action a plus que doublé et que notre capitalisation boursière a augmenté de plus de 70 %, relate le président exécutif du conseil et cofondateur de CGI.

« À tous les niveaux, George [Schindler] a dirigé avec succès notre équipe en vue d’offrir une valeur significative à toutes nos parties prenantes, démontrant ainsi la pertinence de sa vision stratégique ainsi que sa maîtrise de nos activités et du marché. »