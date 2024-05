Quelques bits de l’actualité numérique

Quel produit insolite a permis à une influenceuse, Belle Delphine, d’amasser 90 378 $ US ?

En 2019, la jeune femme avait vendu des pots contenant l’eau de son bain, avec des paiements gérés par PayPal. Il a fallu près de cinq ans pour que PayPal accepte finalement de lui verser son dû, a révélé cette semaine Business Insider.

Gardiens virtuels

PHOTO TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN Depuis un an, des « travailleurs de rue numériques » québécois aux pseudos évocateurs comme Laraplala ou MadamePeacock sillonnent le web, notamment sur les plateformes Twitch et Discord.

Depuis un an, des « travailleurs de rue numériques » québécois aux pseudos évocateurs comme Laraplala ou MadamePeacock sillonnent le web, notamment sur les plateformes Twitch et Discord. Leur mission : intervenir en ligne auprès des jeunes de 14 à 25 ans en difficulté, ce qu’ils ont fait 1500 fois depuis avril 2023. Les principaux sujets abordés sont la détresse psychologique et l’isolement. La nouveauté, depuis le 13 mai dernier, c’est que ces gardiens virtuels ont maintenant leur site web, ce qui permet d’en savoir plus sur leurs activités.

Mario en papier

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Derrière le graphisme enfantin de Paper Mario : The Thousand-Year Door se cache un jeu d’aventure follement amusant, une quête très chronophage aux mécaniques de combat ingénieuses, bien que très répétitives.

Ne vous fiez pas aux allures simplistes en 2D de Paper Mario : The Thousand-Year Door, le nouveau venu pour la Nintendo Switch. Derrière le graphisme enfantin se cache un jeu d’aventure follement amusant, une quête très chronophage aux mécaniques de combat ingénieuses. Si celles-ci vous forcent à vous creuser le ciboulot, on se passerait toutefois des affrontements répétitifs avec le menu fretin, qu’on nous sert ad nauseam. Les combats au tour à tour mettent en scène Mario et un des partenaires trouvés en cours de route. Follement amusant, mais un peu lassant.

Fallout et œufs cachés

IMAGE TIRÉE DU SITE AMAZONMGMSTUDIOS. COM La série Fallout, tirée de la série de jeux vidéo du même nom et diffusée sur Prime Video, contient une surprise plutôt rigolote : un numéro de téléphone qui permet d’entendre, une fois composé, un homme hurler sans fin.

La série Fallout, tirée de la série de jeux vidéo du même nom et diffusée sur Prime Video, contient une surprise plutôt rigolote repérée par quelques fans. Dans le sixième épisode apparaît un numéro, 213 25-VAULT, qui correspond en fait à un numéro de téléphone en Californie, 213 258-2858. Faites le test et appelez, comme nous l’avons fait : vous entendrez un homme hurler sans fin. Un texto envoyé à ce numéro nous a valu une réponse délirante de l’entreprise fictive Vault-Tec nous annonçant un rendez-vous disponible… dans 33 semaines.

IA et pédophilie

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Un homme du Wisconsin, aux États-Unis, Steven Anderegg, 42 ans, a été arrêté pour avoir produit avec l’aide de l’IA plus de 13 000 images « hyperréalistes d’enfants prépubères nus ou légèrement vêtus »,

Un danger insoupçonné de l’intelligence artificielle générative vient de s’inviter dans le débat depuis lundi dernier. Un homme du Wisconsin, aux États-Unis, Steven Anderegg, 42 ans, a été arrêté pour avoir produit avec l’aide de l’IA plus de 13 000 images « hyperréalistes d’enfants prépubères nus ou légèrement vêtus », dont certains agressés sexuellement par des adultes, a annoncé le FBI. L’homme avait utilisé une plateforme en code source ouvert, Stable Diffusion, qui a assuré depuis cette arrestation empêcher ce type d’utilisation. S’il est reconnu coupable, Steven Anderegg encourt jusqu’à 70 ans de prison.

