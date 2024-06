(Washington) Les garde-fous d’un outil populaire d’intelligence artificielle générateur d’images peuvent être facilement contournés pour créer de fausses images des candidats à la présidentielle américaine, s’est inquiété mercredi un groupe de recherche qui a mené des tests.

Agence France-Presse

À cinq mois du duel entre Joe Biden et Donald Trump, de nombreux acteurs du secteur s’inquiètent que les outils de l’IA générative, accessibles à n’importe qui et capables de produire de fausses images troublantes de réalité, ne perturbent la campagne.

Deux des grands modèles d’IA générateurs d’images, Midjourney et ChatGPT, dotés de garde-fous, ont été testés par l’organisation Center for Countering Digital Hate (CCDH), basée à Washington et au Royaume-Uni.

Midjourney a échoué dans 40 % des cas à empêcher l’utilisateur de créer de toute pièce une fausse image d’un responsable politique – un chiffre qui monte à environ 50 % pour MM. Biden et Trump –, selon le rapport du CCDH, qui estime que les garde-fous de ce modèle « échouent plus souvent » que d’autres.

À l’inverse, a relevé le groupe, ChatGPT (OpenAI) a échoué à bloquer ces créations dans uniquement 3 % des cas.

Midjourney a pourtant récemment bloqué les demandes de création d’images incluant MM. Biden ou Trump, selon des spécialistes. Mais accoler un simple signe de ponctuation à leur nom ou les décrire sans les nommer semble contourner ce blocage, selon CCDH, qui dénonce un outil « bien trop facile à manipuler ».

En janvier, un message diffusé par appels téléphoniques automatisés usurpant la voix du président Joe Biden incitait les électeurs démocrates de l’État du New Hampshire (nord-est) à s’abstenir lors des primaires pour du parti, un évènement qui avait inquiété à Washington.