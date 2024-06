Les vidéos montrant des armes artisanales, des armes automatiques et certains accessoires d’armes à feu comme des silencieux seront réservées aux utilisateurs de 18 ans et plus.

(Washington) YouTube modifie ses politiques concernant les vidéos portant sur des armes à feu afin d’empêcher les contenus potentiellement dangereux d’atteindre les utilisateurs mineurs.

La plateforme de partage de vidéos appartenant à Google a annoncé mercredi qu’elle interdirait toute vidéo montrant comment retirer les dispositifs de sécurité des armes à feu. De plus, les vidéos montrant des armes artisanales, des armes automatiques et certains accessoires d’armes à feu comme des silencieux seront réservées aux utilisateurs de 18 ans et plus.

Les changements entreront en vigueur le 18 juin et interviennent après que les défenseurs de la sécurité des armes à feu ont appelé à plusieurs reprises la plateforme à faire davantage pour garantir que les vidéos d’armes à feu ne parviennent pas jusqu’aux plus jeunes utilisateurs du site. Ils considèrent que ces vidéos sont potentiellement traumatisantes pour les enfants ou risquent de les envoyer sur des chemins sombres d’extrémisme et de violence.

Katie Paul, directrice du Tech Transparency Project, a déclaré que ce changement était une bonne nouvelle et un pas dans la bonne direction. Mais elle s’est demandé pourquoi la plateforme avait mis autant de temps à publier une nouvelle politique et a annoncé que son groupe examinerait l’efficacité avec laquelle YouTube appliquerait sa nouvelle règle.

« Les armes à feu sont la première cause de décès chez les enfants et les adolescents en Amérique », a fait valoir Mme Paul, dont le groupe réclame depuis longtemps des contrôles plus stricts de l’âge sur les vidéos en ligne sur les armes à feu.

« Comme toujours avec YouTube, la véritable preuve du changement est de savoir si l’entreprise applique les règles qu’il a inscrites dans ses registres. Jusqu’à ce que YouTube prenne des mesures concrètes pour empêcher les vidéos sur les armes à feu et la violence armée d’atteindre les mineurs, ses politiques resteront des paroles vides de sens. »

L’année dernière, des chercheurs du groupe de Mme Paul ont créé des comptes YouTube imitant le comportement de garçons américains de 9 ans ayant un intérêt déclaré pour les jeux vidéo. Les chercheurs ont découvert que le système de recommandations de YouTube transmettait à ces comptes des vidéos explicites de fusillades dans des écoles, des vidéos de formation sur les armes tactiques et des instructions pratiques pour fabriquer des armes à feu entièrement automatiques.

Une vidéo présentait une jeune fille d’âge scolaire brandissant une arme de poing ; une autre montrait un tireur utilisant un pistolet de calibre .50 pour tirer sur une tête factice remplie de faux sang et de cervelle réalistes. De nombreuses vidéos violaient les propres politiques de YouTube sur les contenus violents ou sanglants.

YouTube a déclaré que les changements de règles étaient conçus comme une mise à jour pour refléter les nouveaux développements, comme les armes imprimées en 3D, qui sont devenues plus disponibles ces dernières années. YouTube exige que les utilisateurs de moins de 17 ans obtiennent l’autorisation de leurs parents avant d’utiliser leur site ; les comptes des utilisateurs de moins de 13 ans sont liés au compte parental.

« Nous révisons régulièrement nos directives et consultons des experts externes pour nous assurer que nous plaçons la limite au bon endroit », a expliqué le porte-parole de l’entreprise, Javier Hernández.

Avec TikTok, YouTube est l’un des sites les plus populaires auprès des enfants et des adolescents. Les deux sites ont été mis en cause dans le passé pour avoir hébergé et, dans certains cas, fait la promotion de vidéos encourageant la violence armée, les troubles de l’alimentation et l’automutilation.

Plusieurs auteurs de récentes fusillades de masse ont utilisé les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion en continu de contenu vidéo pour glorifier la violence, préfigurer ou même diffuser en direct leurs attaques.