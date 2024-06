Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle entreprise a vu sa capitalisation boursière multipliée par 10 depuis 2020, au point d’avoir brièvement détrôné Apple la semaine dernière ?

Réponse

Il s’agit de Nvidia, dont les semi-conducteurs sont très recherchés pour l’intelligence artificielle et qui a atteint les 3011 milliards US en capitalisation boursière le 5 juin dernier.

Helldivers 2 s’accroche

IMAGE TIRÉE DU SITE PLAYSTATION.COM En avril dernier, pour le troisième mois consécutif, c’est le jeu de tir à la troisième personne Helldivers 2 qui a été le plus vendu au Canada, selon une compilation effectuée par la firme Circana et l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ACLD).

On ne pourra pas accuser les joueurs canadiens d’inconstance. En avril dernier, pour le troisième mois consécutif, c’est le jeu de tir à la troisième personne Helldivers 2 qui a été le plus vendu au Canada, selon une compilation effectuée par la firme Circana et l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ACLD). Un autre jeu édité par Sony Interactive Entertainment arrive en deuxième position, Stellar Blade. Microsoft suit de près avec deux œuvres de son écurie, Fallout 4 et Sea of Thieves.

Superaction collective

PHOTO REED SAXON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Menée par la British Independent Retailers Association (BIRA) pour un total de 1 milliard de livres (1,75 milliard de dollars canadiens), une action collective accuse Amazon d’utiliser des données confidentielles pour écarter certains commerçants et pousser les consommateurs vers ses propres produits.

Il s’agirait, selon le quotidien The Guardian, de la plus importante action collective jamais intentée, par quelque 35 000 commerçants de détail en Grande-Bretagne contre Amazon. Menée par la British Independent Retailers Association (BIRA) pour un total de 1 milliard de livres (1,75 milliard CAN), elle accuse Amazon d’utiliser des données confidentielles pour écarter certains commerçants et pousser les consommateurs vers ses propres produits, parfois copiés sur ceux des commerçants. Depuis deux ans, des enquêtes sur des reproches similaires contre Amazon ont été menées par les autorités européennes et britanniques.

Calculatrice et iPad

PHOTO FOURNIE PAR APPLE Il aura fallu 14 ans pour qu’Apple réintègre une calculatrice dans son nouveau système d’exploitation, iPadOS 18.

L’absence d’une calculatrice maison dans les iPad d’Apple a longtemps été un des sujets favoris de discussion chez les observateurs. On attribue à Steve Jobs lui-même cette curieuse lacune : c’est lui qui, en 2010, avait trouvé « affreuse » la calculatrice intégrée au premier modèle d’iPad et avait demandé son retrait. Il aura fallu 14 ans pour qu’Apple, lors de son grand évènement lundi pour les développeurs, réintègre cette fameuse calculatrice dans son nouveau système d’exploitation, iPadOS 18. On lui a ajouté une fonction avancée, Math Notes, qui retranscrira des équations écrites avec un stylet.

Ten Ten explose

IMAGE EXTRAITE DU GOOGLE STORE PLAY Peu connue il y a à peine un mois, l’application française Ten Ten a vu sa popularité exploser fin mai, atteignant les 6 millions d’utilisateurs.

Peu connue il y a à peine un mois, l’application française Ten Ten a vu sa popularité exploser fin mai, atteignant les 6 millions d’utilisateurs. Le concept, très simple, est celui du walkie-talkie : il suffit d’appuyer sur la photo d’un contact, de parler pour que son interlocuteur entende votre message en direct, même si l’appli n’est pas ouverte de son côté. Il est heureusement possible de mettre la plateforme en sourdine. Ce serait curieusement un autre réseau social, TikTok, qui aurait rendu Ten Ten si populaire en montrant des situations loufoques avec ce walkie-talkie 2.0.

