Notre relation contradictoire avec le maquillage

Dans son essai Make up : le maquillage mis à nu, la journaliste française Valentine Pétry analyse et met en question notre relation au maquillage. Une relation pleine de contradictions : on le trouve à la fois superficiel et indispensable, car il permet notamment d’avoir confiance en soi et d’affirmer son identité. Mais pourquoi se maquille-t-on ?