Elisa C-Rossow rend hommage à sa mère emportée par les flots

Cette collection automne-hiver est toute spéciale pour la designer montréalaise Elisa C-Rossow. Elle la dédie à sa mère, Betty, une femme qui lui a transmis son sens du style et qui a perdu la vie subitement le 2 octobre 2020 lorsque sa maison, située dans une vallée des Alpes-Maritimes, en France, a été emportée par un torrent d’eau, résultat de précipitations extrêmes. Dix personnes sont mortes, huit sont portées disparues. Le corps de la mère d’Elisa a été retrouvé 13 jours plus tard. En lui rendant hommage dans une de ses collections, la designer accepte de s’ouvrir sur ce qu’elle qualifie de « traumatisme ». « J’ai vécu la vie et la mort en même temps », raconte celle qui venait d’accoucher de son deuxième enfant et qui a dû vivre cette tragédie à distance.

Lier cette perte à son travail est pour elle une manière de poursuivre son travail d’éducation sur l’impact environnemental de la mode. « Je ne dis pas que c’est la mode qui a emporté ma maman, mais tout est lié. Notre impact sur cette planète est lié à des catastrophes comme celle-ci et à la perte d’êtres chers. »

PHOTO ARIANE TARA POULIN, FOURNIE PAR ELISA C-ROSSOW Chloé Crane-Leroux et Trudy Crane incarnent la vision intergénérationnelle de cette collection. Elles portent le haut Junco (295 $), la jupe Nina (395 $), la robe Yoko (425 $) et le manteau Crane (1895 $).

PHOTO ARIANE TARA POULIN, FOURNIE PAR ELISA C-ROSSOW Elisa C-Rossow a créé le manteau Betty en hommage à sa mère. « C’est inspiré de ce que je me rappelle qu’elle portait pendant mon enfance », dit-elle. En laine japonaise, il est fabriqué sur commande, 1745 $.

PHOTO ARIANE TARA POULIN, FOURNIE PAR ELISA C-ROSSOW Deux autres modèles de manteaux en laine : le Snowbird (1895 $) et le Sicklebill (995 $)

PHOTO ARIANE TARA POULIN, FOURNIE PAR ELISA C-ROSSOW Le Stork est un manteau trench revisité par Elisa C-Rossow (1745 $).







Pour incarner la relation mère-fille et mettre en avant le côté transgénérationnel de ses créations, Elisa a fait appel à la céramiste Trudy Crane et sa fille, la photographe Chloé Crane-Leroux, pour présenter les pièces de cette collection. On y retrouve les lignes minimalistes, le style intemporel et la polyvalence qui caractérisent le travail de la designer. Certains morceaux sont des classiques qu’elle reconduit d’année en année, d’autres des nouveautés comme ce manteau surdimensionné en laine japonaise, qui porte le nom de sa mère, et cette écharpe multifonctionnelle tricotée à Montréal. En misant sur la longévité des vêtements qu’elle crée, elle souhaite les voir transmis de mère en fille, de génération en génération.

Valérie Simard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR MOOSE KNUCKLES Alanis Morissette est ambassadrice de la campagne automne-hiver de Moose Knuckles.

Alanis Morissette ambassadrice de Moose Knuckles

L’autrice-compositrice-interprète Alanis Morissette est l’ambassadrice de la campagne automne-hiver 2023 de la marque canadienne de vêtements d’extérieur haut de gamme Moose Knuckles. Cette nouvelle collection est composée de manteaux, doudounes et chandails au confort douillet, aux tons neutres, du noir et du blanc, mais aussi aux couleurs métalliques. La campagne, qui se veut très urbaine, met aussi en vedette l’acteur Javon « Wanna » Walton, de la série Euphoria, Béatrice Domond, skateuse professionnelle, et l’artiste musical torontois Mustafa the Poet, qui a déjà collaboré avec Drake et The Weeknd.

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR CHRISTIAN LOUBOUTIN L’Astroloubi, chaussure sport, de luxe, signée Louboutin

Les baskets de Christian Louboutin

L’Astroloubi est le nouveau modèle de baskets de luxe de Christian Louboutin pour hommes et pour femmes. Inspirée de la mode urbaine des années 1990, cette chaussure sport s’inspire aussi du basketball et du skateboard. Les couleurs des différents modèles sont multiples, les matériaux et textures sont mélangés, cuir lisse, daim et satin. On connaît la signature de Christian Louboutin : la semelle rouge des escarpins aux talons vertigineux qui a fait sa renommée ! Cette fois, l’Astroloubi privilégie le confort, la chaussure est dotée d’une semelle intérieure rouge en mousse recouverte de lycra aux propriétés très respirantes.

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LAMBERT Sac à dos Charles, 159,99 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LAMBERT Le sac Judy, 129,99 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LAMBERT Le sac Judy, en rose vif





Nouvelles collections de sacs Lambert

C’est la rentrée et la marque montréalaise Lambert lance sa nouvelle collection de sacs à main et accessoires multifonctions en cuir végane. Les couleurs sont variées, noir, rouge, gris, marron, rose pâle, tout comme les formes des sacs. Le sac Judy a retenu notre attention pour son côté pratique et minimaliste, on le porte en bandoulière et il y a de nombreuses poches pour ranger portefeuille et cellulaire. Il y a aussi le sac à dos Charles (159,99 $) qui offre assez de profondeur dans la grande poche doublée pour ranger son ordinateur, très pratique au quotidien.

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR WATIER L'écran solaire de Watier

Un écran solaire à adopter

Certes, on ne peut pas dire qu’on souffre d’un excès de soleil cet été. Mais qui sait ce que nous réserve l’avenir ? D’ailleurs, si vous souhaitez ralentir le vieillissement de votre peau, c’est le geste beauté à adopter : appliquez quotidiennement un bon écran solaire sur votre visage, particulièrement fragile et exposé, martèlent les dermatologues. Malheureusement, tous les hydratants n’en contiennent pas. Voilà pourquoi on apprécie particulièrement cette nouvelle crème hydratante Sun Smart signée Watier, à base de dioxyde de titane et d’oxyde de zinc, d’un SPF 30 (UVA et UVB), qui pénètre facilement le visage, sans laisser le moindre effet gras ni de vilaine trace blanche. À utiliser seule, ou en complément de votre hydratant préféré, au choix.

43 $ pour 30 ml, en vente en pharmacie

Silvia Galipeau, La Presse