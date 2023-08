Les fondateurs de la marque de mode masculine École de pensée, Marc-André Garand, Julien Gauthier et William Lessard, dans leur boutique avenue Laurier Ouest, à Montréal

Eliza Faulkner, LAMARQUE et École de pensée finalistes

Les Canadian Arts & Fashion Awards (CAFA) ont dévoilé jeudi les finalistes officiels de leur édition 2023.

Les créateurs et marques montréalaises Eliza Faulkner, LAMARQUE, Silk Laundry et École de pensée sont en lice pour le prix du créateur de l’année (catégories mode féminine et masculine).

Créés il y a 10 ans, les CAFA célèbrent les talents émergents de l’industrie canadienne de la mode, bien que des marques établies comme Lambert, Rudsak, Quartz Co. et Frank And Oak se glissent cette année dans la liste des nommés.

Les gagnants seront annoncés lors du gala qui aura lieu le 14 octobre à Toronto.