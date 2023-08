Le festival M.A.D. (Mode, Arts, Divertissement) se déroule du 24 au 27 août, au cœur du Quartier des spectacles. Entièrement gratuit, cet évènement réunit une centaine d’artistes, des défilés de mode, des performances musicales et des boutiques « pop-up » qui mettent en valeur les créateurs d’ici.

La grande nouveauté de ce premier festival M.A.D., anciennement festival Mode et Design, est le lancement de la plateforme transactionnelle M.A.D. Shoppe, qui rassemble une centaine de créateurs de mode et d’accessoires.

« Ça fait longtemps qu’on y pense, de rassembler en un seul endroit un marché où on accueille les créateurs québécois. Cette nouvelle plateforme sera lancée lors d’un grand défilé-spectacle, le 24 août, auquel participent 30 mannequins et 10 danseurs. Le défilé sera aussi diffusé en direct sur M.A.D. Shoppe, et on pourra acheter directement nos coups de cœur qu’on verra apparaître sur scène ! C’est très innovant », explique en entrevue Chantal Durivage, cofondatrice et vice-présidente créative de M.A.D. collectif. Elle précise que durant toute l’année, on pourra découvrir des marques locales et des designers sur la plateforme et effectuer des achats.

Pour la première fois, un pays sera à l’honneur au festival, et c’est l’Argentine qui a été choisie. « Les créateurs argentins ont tous une histoire tellement intéressante à raconter. Il y a un grand savoir-faire, que ce soit en maroquinerie, en tissage, en accessoires et chaussures, et il y a ce mélange entre modernité et artisanat. »

Le festival présentera le travail de douze créateurs, et cinq parmi eux ont fait le voyage et seront sur place. On pourra les rencontrer, notamment lors du défilé en leur honneur le 25 août, et leurs créations seront aussi sur la plateforme M.A.D. Shoppe, dans une section argentine, car on croit beaucoup aux échanges culturels. Chantal Durivage, cofondatrice et vice-présidente créative de M. A. D. collectif

Sur le site des activités, à la place des Festivals, on retrouvera une soixantaine de boutiques éphémères « pop-up » de designers et marques d’ici, comme Les trouvailles de Jen, Noble, Prysm, Soja & Co., WLKN, La Pimbêche, Lachapelle atelier et Solis Création. « L’idée, c’est de faire de nouvelles découvertes chez les créateurs. Ils sont présents, et c’est l’occasion de les rencontrer et de discuter avec eux. »

Un hommage à l’artiste Zïlon sera rendu le 24 août, à 17 h. Ancien collaborateur du festival, il avait notamment réalisé des peintures en direct. Geneviève Borne fera la lecture de son poème Mon punk à moi, et il y aura une rétrospective en images de la carrière de l’artiste urbain, décédé le mois dernier.

Et les conférences ?

Le volet conférence qui nous a fait découvrir, dans les éditions précédentes, des créateurs, photographes, journalistes a presque entièrement disparu. On se rappelle avoir passé de bons moments avec des invités comme Patricia Field, styliste de la série Sex and the City, Vincent Leret, chef des collections des Parfums Christian Dior, Caroline Issa, du Tank Magazine, les photographes Max Abadian et Jean-Paul Goude, ou encore le chapelier Stephen Jones. Chantal Durivage souhaite maintenir les conférences, mais il y a des choix crève-cœur à faire.

« Notre proposition reste enrichissante. On a un volet de conférences sur le développement durable le 23 août, on discutera de mode végane avec Rachel Lamarche (étudiante au doctorat au Royal Melbourne Institute of Technology) et de la durabilité des communautés textiles locales avec Marie-Ève Faust, professeure à l’ESG UQAM, lors de la conférence De l’étoffe du pays au Bal de la laine », explique la cofondatrice du festival.

Pour Chantal Durivage, le grand défi, au-delà de la pénurie de main-d’œuvre, est de soutenir les entreprises et les créateurs d’ici. « Les marques de fast fashion sont des géants de l’industrie, elles ont d’énormes budgets, elles sortent des nouveaux styles tous les jours, à des prix dérisoires, et c’est un vrai défi pour nos designers. L’esprit du M.A.D. Shoppe est de les rassembler, d’offrir un produit de qualité dont on connaît l’histoire derrière sa création. On est capable de conscientiser les consommateurs et de leur transmettre l’importance d’encourager la création locale. On a une population au Québec qui est ouverte, intéressée, et je crois qu’il faut soutenir nos entreprises d’ici », conclut Chantal Durivage.