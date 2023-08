Des nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs.

Les « supermodèles » en couverture de Vogue

Le magazine Vogue américain et britannique du mois de septembre fait sensation avec Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford et Christy Turlington en couverture. « The Greatest of All Time », titre Vogue, puisqu’elles sont devenues de véritables superstars dans les années 1990 et ont changé l’industrie de la mode. Elles étaient plus que des mannequins, elles étaient des icônes et de vrais phénomènes de société avant l’ère des réseaux sociaux.

Cette photo rappelle celle réalisée pour Vogue par Peter Lindbergh qui a lancé l’ère des « supermodels » en janvier 1990 (avec Tatjana Patiz, morte en janvier dernier). « Cette photo a marqué les esprits, et le fait qu’elle soit en noir et blanc, elle est hors du temps, éternelle », explique Stéphane Le Duc, qui a vécu de près ces années-là et qui a déjà interviewé ces mannequins superstars puisqu’il animait l’émission de mode Perfecto à MusiquePlus.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE VOGUE Cette couverture qui date de janvier 1990 a marqué les esprits.

« Le monde entier connaissait ces mannequins, et pour la première fois, ça dépassait l’univers de la mode. On les appelait par leur prénom. Elles étaient partout, dans les émissions de télévision, dans des publicités, dans les grandes premières et les évènements, et elles fréquentaient des personnalités du monde de la musique et du cinéma. Le succès du vidéoclip de George Michael Freedom ! 90 les a élevées au rang d’icônes. Elles n’avaient pas conscience du phénomène que ça allait créer, mais quelle époque ! », raconte-t-il.

Une époque où Linda Evangelista avait dit qu’elle ne sortait pas de son lit à moins (d’un cachet) de 10 000 $ par jour. Des paroles qu’elle a regrettées par la suite. « Aux défilés Chanel, elles étaient toujours là, car Karl Lagerfeld était fasciné par ces supermodèles. Sur le podium, quand elles défilaient, elles avaient un grand charisme. Elles défilaient avec une telle assurance que les gens retenaient leur souffle, c’était incroyable », se rappelle-t-il. Stéphane Le Duc estime que c’est exceptionnel de les retrouver, quinquagénaires, sur cette couverture du Vogue, toujours très complices, car ce sont des amies dans la vie. « L’édition September issue reste la plus lue et la plus vendue, et demeure incontournable », ajoute-t-il.

Anna Wintour dirige l’ensemble des magazines Vogue à travers le monde, et cette double couverture américaine et britannique reflète les efforts de les mondialiser et de les rationaliser. C’est aussi une belle promotion pour la série documentaire The Super Models, qui retrace la carrière de ces quatre mannequins et sera lancée sur Apple TV+ dès le 20 septembre. Le magazine Vogue sera en kiosque le 22 août.

PHOTO FOURNIE PAR ROOTS T-shirt, 48 $

PHOTO FOURNIE PAR ROOTS Le chandail en coton, col rond, 94 $, le pantalon, 92 $

PHOTO FOURNIE PAR ROOTS Le fameux hoodie Roots avec le castor, 118 $ 1 /3





Des collections capsules pour les 50 ans de Roots

Roots célèbre ses 50 ans et lance une série de collections capsules qui nous rappelle les incontournables de la marque canadienne à travers les années. Il y a évidemment les vêtements en molleton avec le castor doré et la collection Sporting Goods, composée de chandails, pantalons et t-shirts de sport au style vintage. On pourra aussi mettre la main sur des rééditions de sacs en cuir et sur la collection 1973 UN, inspirée du sweatshirt iconique 1947 porté par David Bowie. La marque de vêtements et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants a été fondée en 1973 par Michael Budman et Don Green, deux jeunes citadins devenus amis dans un camp d’été au parc Algonquin. C’est à partir d’un petit chalet dans ce parc qu’ils ont créé Roots, une marque de vêtements axée sur le mode de vie en plein air, avec style et confort.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ELLE QUÉBEC Le look du vendredi 18 août : hoodie Ssense, 180 $, jupe tennis Holt Renfrew, 285 $ et chaussures Puma, 120 $

Les 365 looks de Julie-Anne Ho pour Elle Québec

Elle Québec lance les 365 jours de look avec Julie-Anne Ho, créatrice de contenu et fondatrice de la marque Essaim. Le coup d’envoi de ce défi a été donné le 14 août, Julie-Anne Ho diffuse chaque jour les photos de sa nouvelle tenue vestimentaire sur ses plateformes Instagram et TikTok. Chaque lundi, une vidéo présente l’aperçu des sept tenues de la semaine, sur les comptes TikTok et Instagram d’Elle Québec. Julie-Anne Ho souhaite que ce projet devienne un outil de référence qui permette aux lectrices de trouver de bonnes adresses et des astuces pour composer une garde-robe responsable.

PHOTO FOURNIE PAR VALLIER Polo unisexe Vallier X Barbarian, 189,99 $

Un polo pour Vallier x Barbarian

La nouvelle collaboration Vallier x Barbarian propose un polo unisexe inspiré du rugby, fabriqué au Canada. Ce chandail rayé est offert en deux couleurs – rouge et blanc, bleu et vert –, il est fait d’un tricot épais 100 % coton et est fabriqué à partir de fibres naturelles. Barbarian Sport Wear fabrique des vêtements de style rugby depuis 1981 en utilisant des matériaux locaux, tout comme Vallier. Ce polo tombe à point puisque la Coupe du monde de rugby se déroule du 8 septembre au 28 octobre, en France. Ce sera l’occasion de porter avec style un polo de rugby.

PHOTO FOURNIE PAR ARITZIA Pamela Anderson

Pamela Anderson, star de la nouvelle campagne d’Aritzia

Pamela Anderson est la vedette de la nouvelle campagne d’automne de la marque canadienne Aritzia. On la voit dans différentes tenues de la marque Babaton d’Aritzia, en robe noire ajustée, en imperméable de cuir végane et en tailleur. La campagne a été réalisée dans la maison de la comédienne, à Ladysmith, en Colombie-Britannique, au bord de l’océan Pacifique. « Nous sommes ravis de faire équipe avec l’emblématique Pamela Anderson. Née et élevée en Colombie-Britannique, Pamela est non seulement une héroïne locale pour Aritzia, mais elle représente aussi l'assurance sans effort de la femme Babaton », indique Jennifer Wong, pdg d'Aritzia, dans un communiqué.