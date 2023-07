(Londres) Un tricot rouge orné d’un troupeau de moutons porté par la jeune princesse Diana devrait se vendre plus de 50 000 dollars (près de 66 000 $ CAN) aux enchères.

Associated Press

Le pull en laine à motifs ludiques avec un seul mouton noir au milieu de moutons blancs fait la une de la vente en ligne « Fashion Icons » de Sotheby’s en septembre.

Lady Diana Spencer, âgée de 19 ans, avait été photographiée dans le vêtement lors d’un match de polo en juin 1981, peu après ses fiançailles avec le prince Charles, alors héritier du trône britannique.

Diana était déjà en train de devenir une icône de la mode - et l’une des femmes les plus photographiées au monde - et ce moment a donné un grand coup de pouce aux designers Sally Muir et Joanna Osborne, qui ont réalisé le pull pour leur petite marque de tricots Warm & Wonderful.

Quelques semaines plus tard, Mmes Muir et Osborne ont reçu une lettre officielle du palais de Buckingham expliquant que Diana avait endommagé le pull et demandant s’il pouvait être réparé ou remplacé. L’original a été retourné, montrant des dommages à une manche qui, selon les concepteurs, pourraient avoir été causés par la bague de fiançailles en diamant et saphir de Diana.

Un nouveau pull a été tricoté et expédié, et Diana a été photographiée le portant avec un jean blanc et une cravate en ruban noir lors d’un évènement en 1983.

Certains ont énoncé l’hypothèse que Diana aimait le motif « mouton noir » parce qu’elle se sentait comme une étrangère dans la famille royale. Emma Corrin arborait une réplique en tant que jeune Diana dans la saison quatre de The Crown.

Warm & Wonderful fabrique toujours une version en coton du design, qui se vend 190 livres (328 $ CAN). Mme Osborne a découvert l’original, qui avait été oublié dans une boîte dans son grenier, plus tôt cette année.

Cynthia Houlton, responsable mondiale de la mode et des accessoires chez Sotheby’s, a déclaré que « ce vêtement exceptionnel, méticuleusement conservé, porte les murmures de la grâce, du charme et de son sens aigu de la mode de la princesse Diana ».

Le chandail, dont le prix est estimé entre 50 000 et 80 000 $ US (environ 66 000 à 105 000 $ CAN) sera présenté à la salle d’exposition de Sotheby’s, à New York, du 7 au 13 septembre. Les enchères en ligne ouvrent le 31 août et se terminent le 14 septembre.

Le record pour un souvenir de Diana est de 604 800 $US pour une robe de bal conçue par Victor Edelstein, qui avait été vendue par Sotheby’s en janvier.