Le ugly chic est de retour

La tendance ugly chic effectue un retour en force cet été. On se promène en Birkenstock, on déambule en sabots et on aime porter nos Crocs avec des vêtements sans forme, pourquoi pas ? Et si le laid était attirant ? C’est ce que disait Miuccia Prada en 1996, quand elle a lancé la tendance.