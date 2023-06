Giorgio Armani, entre confort et élégance

(Milan) Le maître de la mode italienne Giorgio Armani a dévoilé lundi une collection masculine printemps-été 2024 d’une élégance tout en légèreté, comme en apesanteur, marquée par des lignes souples et des matières fluides.

Brigitte HAGEMANN Agence France-Presse

D’un pas nonchalant, les mannequins ont déambulé dans le cadre intimiste du siège historique de la via Borgonuovo qui fait aussi office de demeure du créateur, au quatrième jour de la Fashion week homme à Milan.

Les gilets sont portés à même la peau, assortis à des vestes croisées amples et ultra-légères et des pantalons à pinces. Le foulard noué autour du cou et le chapeau porté négligemment à la main complètent le nouveau look Armani.

Giorgio Armani a puisé son inspiration sur la côte Adriatique, intrigué par « la vision de l’élégance d’une certaine population » de cette région, confie-t-il à l’issue du spectacle.

« Ils portent toujours des choses très confortables et douces qui caressent le corps sans le contraindre et c’est une façon de s’habiller qui est à la fois élégante et commode », explique le styliste âgé de 88 ans.

La nouvelle collection fait la part belle aux tissus légers, tels le lin, le coton, le satin ou encore la soie.

Fidèle à son ADN, Giorgio Armani a choisi une palette de couleurs qui va du sable au gris, grège, vert et noir en passant par le bleu, avec quelques touches de rouge rubis.

Des motifs géométriques et des imprimés imitant des nœuds apportent une note ludique et contribuent « à changer l’allure d’un homme en veste et pantalon », selon le créateur italien.

À l’instar d’autres grandes griffes, il s’inspire du répertoire classique en le remettant au goût du jour avec quelques petites touches décalées.

« On peut faire quelque chose qui rappelle le passé mais sans que ce soit le passé, parce que c’est la façon dont on met un vêtement qui compte », analyse l’octogénaire, le teint toujours hâlé et le regard vif.

Vedettes de Hollywood

Les nouvelles vestes ne sont pas sans rappeler celles portées par Richard Gere dans American Gigolo (1980), avance Giorgio Armani, qui avait créé la garde-robe de l’acteur pour ce film.

« Il re Giorgio » (« Le roi Giorgio ») a habillé les célébrités du cinéma, de John Travolta à Lauren Bacall en passant par Diana Ross et Jack Nicholson.

La veste déconstruite, sans épaulettes et non doublée, est l’emblème de la marque depuis sa fondation en 1975.

Si le chic décontracté est le fil rouge de la nouvelle collection, le costume-cravate strict en gris ou noir, taillé sur mesure pour des réunions d’affaires, y figure également en bonne place, clôturant le défilé.

Au bout du podium, un crayon noir surdimensionné portant le nom de Giorgio Armani attire tous les regards.

C’est pour « rappeler que mon travail est fait par moi, par un crayon, une feuille blanche et puis il y a aussi la tête qui marche », lâche le vétéran de la mode italienne, un brin espiègle.

La Fashion week de Milan se termine mardi avec des présentations purement numériques avant que les fashionistas se déplacent à Paris, pour la mode masculine puis les défilés de haute couture.