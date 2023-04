Les dernières nouvelles de la mode locale

PHOTO FOURNIE PAR AUTRE RICHE La chemise et la cravate, portée en écharpe, se marient avec le t-shirt et le pantalon en coton.

PHOTO FOURNIE PAR AUTRE RICHE Blazer à carreaux (1920 $), cravate tissée à la main (170 $), chemise blanche et jeans délavé (prix à déterminer).

PHOTO FOURNIE PAR AUTRE RICHE Un t-shirt blanc « conçu pour être taché ! » (130 $), agencé à un jeans et une ceinture florale (175 $).

PHOTO FOURNIE PAR AUTRE RICHE Cette jupe fait partie des pièces tissées au métier par France Therrien.

PHOTO FOURNIE PAR AUTRE RICHE L’écharpe, tissée elle aussi à la main, s’inspire de l’esthétique des tuiles espagnoles des XIIIe et XVIe siècles. 1 /5









Autre Riche : entre deux âges

Chez Autre Riche, les savoir-faire traditionnels s’amalgament au raffinement des habits classiques et au style décontracté des tenues modernes. Les blazers italiens côtoient les jeans délavés. L’héritage rencontre l’actuel. Inspirée d’un monde où « les bougies allumées sont la seule unité de temps », « Burning Candles » est la deuxième collection officielle de cette jeune marque montréalaise de vêtements pour hommes et femmes qui a quitté l’an dernier le stade expérimental pour entrer dans la commercialisation.

Autodidacte, Alexandre Jacques, fondateur et directeur créatif d’Autre Riche, propose une sélection de pièces haut de gamme, des vestes et blazers, chemises, chandails, pantalons, jeans, shorts, jupes et accessoires, qui s’agencent et se juxtaposent dans un mélange formel réussi.

À la base de son travail, il y a cette volonté « de prendre un certain type de vêtement établi depuis longtemps et de le moderniser à l’aide de certains éléments et codes propres à la marque », expose-t-il. Ainsi, un blazer italien classique voit son style rajeuni par une fermeture éclair discrète. Il y a le désir aussi de mettre de l’avant le savoir-faire artisanal et, dans cette nouvelle collection, cela se traduit par une transposition des tuiles de céramique espagnoles des XIIIe et XIVe siècles dans un tissage réalisé par la tisserande France Therrien. En résultent de magnifiques écharpes, cravates nouveau genre et jupes, tissées à la main, sur métier, dans des fils de coton et de lin.

« Le tissage est un savoir-faire qui est exceptionnel et qui malheureusement se perd, déplore Alexandre Jacques. Je trouve important de l’intégrer dans une marque qui est quand même très jeune. »

Pour ses chemises et vestons, Autre Riche utilise des textiles issus de fins de lot provenant d’entrepôts canadiens. La majorité des pièces sont confectionnées dans son atelier à Montréal. Dévoilée il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, cette collection printemps-été sera offerte en précommande d’ici la mi-avril, à des prix allant de 125 $ à 1920 $. La collection précédente est toujours offerte en ligne, sur le site web de Simons.

Valérie Simard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Trench minimaliste, collection Édito, Simons, 495 $

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Robe longue de maille de coton, 495 $, cardigan, 395 $, Édito, Simons.

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Jupe fendue en satin, 170 $, et blouse de soie, 195 $, collection Édito, par Simons 1 /3





Simons lance sa deuxième collection haut de gamme, Édito

La deuxième collection haut de gamme Édito de Simons, composée de 10 pièces, allant du trench classique à la robe-chemise en passant par un cardigan surdimensionné et une jupe fendue en satin, sera lancée dans les prochains jours. Le succès de la première collection Édito, lancée il y a quelques mois, a montré que les clientes de Simons investissent dans des vêtements de qualité au style intemporel qui résistent à l’épreuve du temps. Des matières luxueuses comme le cachemire, la soie et le coton sont privilégiées dans ces collections haut de gamme et chaque pièce a été dessinée par l’équipe de designers de Simons.

La collection sera bientôt offerte, en ligne et dans les magasins Simons qui ont un rayon Édito.

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LA MER Michelle Yeoh est l’égérie de la nouvelle campagne pour les médias sociaux de la marque de luxe La Mer.

Michelle Yeoh, égérie de La Mer

La marque de produits de soins pour la peau La Mer lance une nouvelle campagne sur les médias sociaux mettant en vedette l’actrice oscarisée Michelle Yeoh. Dans le premier film publicitaire, la sexagénaire parle notamment de son amour pour le ballet, tout en découvrant la nouvelle crème soyeuse régénération intense. Pour Michelle Yeoh, la mer est un endroit où elle trouve la sérénité et l’inspiration, et qui lui rappelle de doux souvenirs du temps qu’elle y a passé avec sa famille. « C’est ce même lien qui m’a attirée vers La Mer, une marque qui comprend le pouvoir curatif de la mer. Non seulement les produits La Mer rendent ma peau éclatante et saine, mais ils m’apportent également le même sentiment de calme et de ressourcement que je ressens lorsque je suis au bord de l’océan », souligne l’actrice dans un communiqué.

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La boutique Atelier B se trouve au 5758, boulevard Saint-Laurent.

Vente collective chez Atelier B

Les 14 et 15 avril, Atelier B tient une de ses populaires ventes collectives. En plus de magasiner les vêtements (homme, femme, non genré, enfant), accessoires et autres objets à l’esthétique minimaliste qui se trouvent normalement dans l’atelier-boutique du boulevard Saint-Laurent, on pourra parcourir les collections de Noémiah, d’Elisa C-Rossow et d’Atelier DNHN. Il y aura même du chocolat artisanal de la marque montréalaise Qantu, pour aider à l’endurance !