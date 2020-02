Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Nouveau rituel

Au Brésil, pays dont est originaire Clarissa de Queiroz, il est de coutume pour les femmes de prendre soin de leurs cheveux selon une routine élaborée qui varie selon les besoins de la chevelure au fil des mois et des saisons. En arrivant au Canada, la jeune femme s’est étonnée que la plupart des gens s’en tiennent aux mêmes produits capillaires à longueur d’année. Elle s’est inspirée de son pays avec The Hair Routine, une véritable routine pour les cheveux, à créer à partir de trois masques remplissant autant d’actions : hydrater, nourrir, réparer. En remplissant un questionnaire sur le site web, chacun reçoit une routine individuelle à suivre pour redonner vie, corps et éclat à sa chevelure. Les résultats nous ont grandement impressionnée, d’autant plus que les produits, fabriqués ici, sont véganes, composés de plusieurs huiles végétales nourrissantes et sentent divinement bon grâce à diverses combinaisons d’huiles essentielles. Une gamme intelligemment pensée, pour retrouver des cheveux sains, naturellement.

Prix : 99 $ pour les trois masques, offerts en ligne et chez Etiket.

Consultez le site de The Hair Routine (en anglais) : https://www.thehairroutine.com/

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ATELIER CANDIDE Les nouveaux laits de bain Belle et Candide, par Atelier Candide

Divine comme Cléopâtre

D’abord une plateforme web rassemblant le meilleur des produits de beauté naturels, éthiques et socialement responsables, Atelier Candide a désormais sa marque maison, Belle et Candide, résultat de partenariats avec divers artisans québécois. Nous avons essayé depuis plusieurs semaines les nouveaux Laits de bain, offerts en trois déclinaisons (eucalyptus + lime, sucre & épices, lavande + hibiscus), aux formulations entièrement naturelles. Ils sont, oui, à base de lait entier en poudre (l’acide lactique naturellement présent dans le lait permet une douce exfoliation), additionnés de bicarbonate de soude, d’avoine et d’amidon de maïs pour un bain laiteux fort hydratant, porté par les effluves d’huiles essentielles choisies. Un moment divin de soi à soi.

Prix : 20 $ par bouteille, 55 $ pour les trois, offertes en ligne.

Consultez le site de l’Atelier Candide : https://lateliercandide.ca/

PHOTO FOURNIE PAR L’OCCITANE L’iconique gamme Beurre de Karité s’est additionnée d’une nouvelle formule à la violette, proposée notamment dans une crème pour le corps à la texture fouettée.

Fraîche violette

Pour égayer un peu l’hiver, L’Occitane a demandé à Elvire Laurent et Marie-Cerise Lichtlé, les illustratrices derrière la marque française OMY, de réinventer sa gamme iconique Beurre de Karité avec ses paysages urbains imaginaires, qu’on peut même personnaliser avec des dessins à colorier sur les contenants. On a craqué pour la fraîcheur de la nouvelle collection, lancée pour l’occasion, qui ajoute l’irrésistible parfum de violette à la formule classique qui contient 5 % de beurre de karité, provenant d’une filière d’approvisionnement durable au Burkina Faso. La texture fouettée de cette crème ultra-légère pour le corps ajoute à l’expérience sensorielle et laisse la peau fort douce.

Prix : 50 $, offerte en édition limitée en ligne et dans les boutiques L’Occitane.

Consultez le site de L’Occitane : https://www.loccitane.com/fr-ca/

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CLARINS Le nouveau lait de teint Milky Boost par Clarins est formulé avec du lait de pêcher.

Peau de pêche

Et si, à partir du lait de pêcher, on créait un lait maquillant ? C’est l’idée, saugrenue mais réussie, derrière le nouveau produit Milky Boost, par Clarins. Sa formule lactée est un perfecteur de teint — une émulsion blanche, qui se colore au contact de la peau, beaucoup plus légère qu’un fond de teint, et parfaite pour celles qui n’aiment pas être lourdement maquillées — qui sent vraiment bon la pêche. Le teint apparaît plus unifié et lumineux, et la peau, joliment veloutée, grâce notamment à l’ajout d’extrait de kiwi bio, énergisant, et au lait de pêcher, qui apporte douceur et fraîcheur. Facile de devenir accro !

Prix : 45 $ (offert en 5 teintes), en ligne, en pharmacie et dans les grandes surfaces.

Consultez le site de Clarins : https://www.clarins.ca/