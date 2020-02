La peau et ses secrets : quand simplicité rime avec beauté

Esthéticienne surnommée la « Skin Guru », la Québécoise Jennifer Brodeur s’est fait connaître, entre autres, grâce à ses célèbres clientes Oprah Winfrey et Michelle Obama. Dans son nouveau livre, La peau et ses secrets, elle présente un plaidoyer pour un retour à la simplicité dans les soins de la peau et pour une compréhension en profondeur de cet organe fascinant… et méconnu.