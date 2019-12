Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés pour un temps des Fêtes tout en splendeur !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Peau d’or

Parez-vous d’or, littéralement, avec le nouveau masque éclat doré de Lise Watier. Formulé avec un extrait d’ambre et comptant 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, le produit se présente avec une formule gel doré qu’on applique avec délice sur le visage. Cette formule hydrate fort bien la peau et l’illumine du même coup. Ce masque prépare très bien la peau à un maquillage de soirée flamboyant. Idéal pour survivre avec grâce aux nombreuses soirées du temps des Fêtes.

Masque éclat doré, Lise Watier, 45 $, offert en ligne et dans les points de vente

Faire des étincelles

PHOTO FOURNIE PAR FENTY BEAUTY Ensemble Trophy Wife Life, Fenty Beauty, 89 $, offert en série limitée chez Sephora (en boutique et en ligne) et sur le site web

Noël rime avec paillettes, n’est-ce pas ? Si l’envie vous prend de briller de mille feux, on ne saurait vous suggérer mieux que les produits Fenty Beauty, qui offrent une brillance et une tenue assez exceptionnelles. Pour les Fêtes, l’entreprise associée à la chanteuse Rihanna propose une pochette de quatre produits, pour un look 100 % étincelant : un illuminateur pour le visage et le corps en poudre libre, un illuminateur universel pour les lèvres Gloss Bomb, un ligneur liquide métallique pour les yeux et un rouge à lèvres doré.

Ensemble Trophy Wife Life, 89 $, offert en édition limitée chez Sephora (en boutique et en ligne) et sur le site web

Masque d’exception

PHOTO FOURNIE PAR BIOEFFECT Masque empreinte hydrogel, BioEffect, 110 $ (pour 6 masques), offert en ligne et chez Holt Renfrew

L’entreprise islandaise BioEffect a été fondée par trois scientifiques qui ont découvert comment produire en bio-ingénierie une réplique botanique à base de plante d’orge de la protéine EGF. Naturellement présente dans la peau humaine, l’EGF aide à activer la production de collagène et d’élastine. Leur produit phare, le sérum, est un de nos favoris de tous les temps. L’entreprise a lancé récemment un masque hydrogel, spécialement conçu pour maximiser les effets de l’EGF, qui préfère un environnement aqueux. Le résultat est très probant, encore plus lorsque le masque est combiné à un produit BioEffect comme l’essence ou le sérum (non inclus). À appliquer avant une sortie spéciale, pour une peau hydratée et resplendissante.

Masque empreinte hydrogel, BioEffect, 110 $ (pour 6 masques), offert en ligne et chez Holt Renfrew

Voir rouge

PHOTO TIRÉE DU WEB Rouge Pur Couture The Slim Sheer Matte, YSL Beauty, 50 $, offert en ligne et dans les points de vente

La nouvelle gamme de rouges à lèvres mats lancée par Yves Saint Laurent cet automne a su trouver sa place dans notre trousse de maquillage. Variation matte autour d’un classique de YSL Beauty, ce rouge au bout carré permet une application précise et offre une couvrance légère, tout en transparence, et un confort digne de ce nom, pour une véritable sensation lèvres nues. Un précieux allié pour traverser les festivités.

Rouge Pur Couture The Slim Sheer Matte, YSL Beauty, 50 $, offert en ligne et dans les points de vente