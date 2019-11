Connue pour ses maillots haut de gamme pour femmes et hommes, la marque québécoise Shan, établie en 1985, se lance dans le prêt-à-porter pour la première fois.

Connue pour ses maillots haut de gamme pour femmes et hommes, la marque québécoise Shan, établie en 1985, se lance dans le prêt-à-porter pour la première fois.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

La collection, qui a en partie été inspirée par un séjour au Japon réalisé par la fondatrice et designer de la marque, Chantal Lévesque, se veut un prolongement à l’année des collections croisières où l’entreprise offrait déjà des vêtements conçus pour les voyages et la plage.

Shan y propose des pièces intemporelles, minimalistes et aux lignes épurées, certaines plus structurées et d’autres tout en fluidité, qui se combinent facilement.

Tout est à 100 % fabriqué au Canada et la matière utilisée, un mélange de polyamide et de spandex, a été choisie pour ses caractéristiques performantes et son confort.

La collection est offerte dès maintenant dans les boutiques Shan et en ligne.

Consultez le site de Shan : https://www.shan.ca/ca_fr/