Strøm spa nordique s’est associé à la marque québécoise Everyday Sunday pour la création d’une collection exclusive de maillots de bain.

Valérie Simard

La Presse

Impliquée dans le processus de création, l’entreprise dit avoir misé sur des coupes simples et intemporelles, des couleurs neutres et le confort.

Deux hauts, deux bas, ainsi que deux maillots une pièce sont offerts pour les femmes et un modèle pour les hommes.

PHOTO FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE Maillot Fyr, offert en noir, 60 $

Reflétant la diversité de la clientèle qui fréquente les spas, les maillots ont été conçus « avec l’objectif que les pièces puissent convenir et être avantageuses pour différentes formes et âges, parce que le corps change avec l’âge », affirme Émilie Lefebvre-Morasse, vice-présidente au marketing et aux ventes de Strøm spa nordique.

« Ce fut un défi de conception des maillots, ajoute-t-elle. En plus des coupes, on voulait que les tissus soient confortables avec nos quatre saisons, les températures nordiques, et que les attaches ne conduisent pas la chaleur dans les spas. »

PHOTO FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE Maillot Baltic, une-pièce croisé, offert en noir et en bleu, 90 $

Pour l’instant, les tailles offertes sont standards, mais l’entreprise travaille actuellement avec Everyday Sunday pour offrir d’ici l’hiver plusieurs pièces en tailles plus (XXL et XXXL), tant pour femmes que pour hommes.

Émilie Lefebvre-Morasse précise que les tailles plus seront intégrées d’emblée dans la prochaine collection. Les maillots sont en vente dès maintenant dans les quatre établissements Strøm spa nordique, et on pourra se les procurer en ligne dès le 4 novembre.

De 40 $ à 90 $

Consultez le site de la boutique Strøm : https://www.stromspa.com/ile-des-soeurs/boutique/produits/boutique-strom/