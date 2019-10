Un Uniqlo ouvrira bel et bien à Montréal à la fin de 2020, plus spécifiquement au Centre Eaton, dans un local qui n’a pas encore été dévoilé.

Les rumeurs qui couraient depuis quelques temps ont finalement été confirmées aujourd’hui : un Uniqlo ouvrira bel et bien à Montréal à la fin de 2020, plus spécifiquement au Centre Eaton, dans un local qui n’a pas encore été dévoilé.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Il s’agira du 14e Uniqlo au Canada, et du tout premier dans l’Est du pays, alors que la marque de prêt-à-porter japonaise compte huit magasins à Toronto, quatre à Vancouver et un, ouvert récemment, à Edmonton, en plus d’offrir depuis un an la vente en ligne au Canada.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, ARCHIVES REUTERS Les vêtements pour femmes, hommes, enfants et bébés sont inspirés des valeurs japonaises de simplicité, et offrent des formes épurées et des designs fonctionnels.

Leader en prêt-à-porter au Japon, Uniqlo est une marque détenue par Groupe Fast Retailling (Helmut Lang, Comptoir des Cotonniers, J Brand…) et compte plus de 2000 magasins disséminés dans 21 pays.

Ses vêtements pour femmes, hommes, enfants et bébés sont inspirés des valeurs japonaises de simplicité, et offrent des formes épurées et des designs fonctionnels, notamment la gamme LifeWear, conçue pour être confortable, pratique et abordable.