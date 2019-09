Own The Couture et Love That Bag, deux boutiques en ligne d’articles de mode et de sacs à main de seconde main haut de gamme fondées par Caroline Rény, s’allient l’espace de quelques jours afin de proposer une sélection de morceaux de choix dans une boutique éphémère située dans le quartier de Westmount.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Sacs à main, vêtements et chaussures de marque de luxe comme Chanel, Louis Vuitton, Hermès et Valentino, dont plusieurs ne se trouvent pas encore en ligne, seront proposés.

Des rabais additionnels seront offerts, ainsi que la possibilité d’apporter des articles en consigne s’ils correspondent aux critères des entreprises.

Jusqu’au 22 septembre.

4924, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Consultez la page Facebook de la boutique : https://www.facebook.com/events/2397469473842780/