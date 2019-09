PHOTO RICHARD DREW, AP

Vera Wang a proposé sa vision de la sensualité, en travaillant la superposition et l’imaginaire. Beaucoup de tulle, qui révèle le corps, et des bretelles qui pendent d’une jupe ou d’un haut et rappellent des porte-jarretelles. Le dos de certaines pièces est en partie nu, comme si le vêtement avait été déchiré.