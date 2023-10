Des risques reliés au partage de photos de ses enfants

Votre fille de six ans remporte une compétition de patinage artistique. Vous la photographiez, et partagez le cliché sur vos réseaux sociaux. Ce geste banal correspond à du « partage parental » (ou « sharenting » en anglais), et pourrait avoir des conséquences plus importantes qu’anticipées, notamment grâce à l’intelligence artificielle qui facilite l’utilisation malveillante de photos.